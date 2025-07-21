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中國經濟走下坡 西式主題樂園狂開恐難逃「內捲」式競爭

2025/07/21 10:25

中國招攬西方主題樂園投資，被認為是想吸引國內外遊客消費來振興經濟。圖為上海樂高樂園7月5日開幕。（路透）中國招攬西方主題樂園投資，被認為是想吸引國內外遊客消費來振興經濟。圖為上海樂高樂園7月5日開幕。（路透）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海樂高樂園5日正式營業，除此之外，華納兄弟（Warner Bros.）的哈利波特主題樂園、孩之寶（Hasbro）的小豬佩奇（台譯粉紅豬小妹）樂園2027年都會在上海開幕，中國熱切地擁抱西方文創的主題樂園，被認為是想吸引中國國內和國外遊客消費來振興經濟。

《BBC》報導，主題樂園開發商之所以選擇上海，主要是受到當地政府的招商所吸引，上海樂高樂園是英國默林娛樂（Merlin Entertainments）旗下最大型的遊樂場，共分成8個區域並擁有75種遊樂設施。

在樂高樂園開幕當天，上海官員直指這將帶來當地急需的經濟推動力，因為樂園能夠創造就業機會、讓零售商入駐。旅遊觀光業是中國未來經濟藍圖的重點之一，之後將會有更多度假村和主題樂園開幕。

消費市場研究公司Niko Partners副總裁曾曉風（音譯，Xiaofeng Zeng）指出，雖然中國目前消費疲軟，但14億人口仍潛藏著龐大的市場，而且近來研究顯示，在整體消費支出下降的情況下，中國父母花在小孩身上的錢卻增加了。

不過，這些樂園有可能被拉進中國「內捲式」的競爭，因為在中國已有將近400個類似的遊樂場，曾於6月試營運時體驗上海樂高樂園的網紅Artem Kapnin透露，樂高園區已相當盡力來迎合中國遊客，但還是缺乏上海迪士尼樂園的氛圍。

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