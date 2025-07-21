傳聽貝森特建議才沒開除鮑爾？川普駁斥：假消息

美國總統川普對聯準會（Fed）主席鮑爾的不滿人盡皆知，外界多次傳出鮑爾可能快要捲舖蓋走人。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）對聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的不滿人盡皆知，外界多次傳出鮑爾可能快要捲舖蓋走人，但川普都自行出面否認傳聞。《華爾街日報》近日報導，指川普至今並未真的開除鮑爾，是因為財政部長貝森特（Scott Bessent）私下力勸川普不要開除鮑爾持。對此，川普今（21日）做出回應，駁斥華爾街日報報導不實。

《華爾街日報》引用知情人士消息報導，貝森特近日私下說服川普不應該試圖在鮑爾任期僅剩10個月之際將他開除，一是可能帶來經濟和市場風險，畢竟目前美國經濟表現良好，市場對川普政策反應正向；二是聯準會官員已暗示今年稍晚有機會降息兩次；三是可能面臨政治和法律障礙，鮑爾可能回提訟，訴訟可能拖到明年春季，亦是鮑爾任期預計結束的時間。

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貝森特還勸川普，他已在對聯準會施加影響方面取得巨大進展。聯準會理事庫格勒（Adriana Kugler）的任期將於明年1月結束，鮑爾的主席任期則將於明年5月結束，這意味川普明年初就能填補一兩個空缺。

報導曝光後，引發外界關注。對此，川普今（21日）稍早在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文表示，華爾街日報又刊出一則一如往常的不實報導，聲稱貝森特建議他，開除「太慢郎中」鮑爾、史上最糟的聯準會主席，對市場不利。

川普表示，根本沒有人需要跟他建議這件事，因為他比任何人都更清楚什麼對市場好，什麼對美國好，並表示要不是因為有他，現在的市場根本不可能創新高，搞不好早就崩盤了！要華爾街日報把資訊弄清楚。

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