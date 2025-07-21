墨西哥航空業淪貿易戰犧牲品！美對墨客貨運全面列管 威脅終止達美航空聯盟

墨西哥航空業淪貿易戰犧牲品！美對客貨運全面列管，威脅終止達美航空聯盟。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕墨西哥航空業淪貿易戰犧牲品，川普政府上週六（19日）對來自墨西哥的航班實施了新的限制，即日起，所有墨哥客運、貨運和包機航空公司都必須向交通部提交航班時刻表，並尋求政府對其航班的批准，並威脅要終止達美航空和墨西哥航空之間的長期合作關係，以回應墨西哥政府幾年前對飛往墨西哥城的客運和貨運航班實施的限制。

美聯社報導，美國交通部長達菲表示，墨西哥強迫航空公司從貝尼托·胡亞雷斯國際機場遷至30多英里（48.28公里）外新建的費利佩·安吉利斯國際機場，此舉違反了兩國之間的貿易協定，並給國內航空公司帶來了不公平的優勢。

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墨西哥是美國公民的首選出國目的地，去年有超過4000萬乘客飛往墨西哥。

達菲指出，前總統拜登和前交通部長布蒂吉格故意允許墨西哥違反我們的雙邊航空協議，這種關係今天就結束了，此是對任何妄想利用美國、我們的航空公司和我們市場的國家的警告。他指出，美國優先意味著為公平這一基本原則而戰。

現在，所有墨西哥客運、貨運和包機航空公司都必須向交通部提交航班時刻表，並尋求政府對其航班的批准，直到達菲對墨西哥對待美國航空公司的方式感到滿意為止。

目前尚不清楚達菲的舉動將如何影響與墨西哥的更廣泛的貿易戰以及關稅談判。墨西哥總統發言人未立即回應置評請求。

自去年年初以來，達美航空和墨西哥航空一直在反對美國交通部終止其於2016年開始的合作關係。兩家航空公司辯稱，因墨西哥政府的行為而懲罰他們是不公平的，並表示終止協議將危及近20條航線，以及兩國因旅遊支出和就業而產生的8億美元（約新台幣587.6億元）經濟效益。

達美航空在一份聲明中表示，美國交通部初步提議終止批准達美航空和墨西哥航空之間的戰略和促進競爭的伙伴關係，這將對往返於美國和墨西哥之間的消費者以及美國的就業、社區和跨境競爭造成重大損害。

墨西哥航空新聞辦公室表示正在審查該命令，並打算在未來幾天與達美航空提出聯合回應。

但終止批准航空公司協議的命令要到10月才會生效，航空公司可能會繼續反對這項決定。

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