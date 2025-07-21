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白宮急放行Nvidia晶片！紐時：川普「想訪中」鷹派被冷凍

2025/07/21 08:39

5月間，美國財政部長貝森特（左）與美國貿易代表葛里爾（右二），在日內瓦與中國官員舉行閉門會談，討論晶片出口與稀土供應議題。（路透）5月間，美國財政部長貝森特（左）與美國貿易代表葛里爾（右二），在日內瓦與中國官員舉行閉門會談，討論晶片出口與稀土供應議題。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》20日報導，美國對中政策正出現重大轉折。在中國以稀土反制施加經濟壓力，加上川普尋求年底訪華意願強烈下，華府態度急劇軟化，不僅放緩對北京強硬手段，更解禁Nvidia先進AI晶片對中銷售，顯示對中鷹派勢力正在失勢。

上週，美國政府出乎意料允許Nvidia向中國出口H20晶片。儘管該晶片非最頂級，仍屬先進等級，這與三個月前川普下令封殺晶片出口、並祭出高額關稅的強硬立場形成鮮明對比。

轉向關鍵在於中國的反擊。今年4月，美方本以為北京經濟疲弱，將難以承受新一輪關稅壓力。未料中國直接切斷對美出口稀土與磁鐵，衝擊汽車、軍工與醫療產業。福特、鈴木等廠因此停擺，大量企業高層急電白宮求援，迫使川普政府重新考慮談判可能性。

此外，川普強烈希望於秋季與中國國家主席習近平會面，啟動貿易談判。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）已著手籌組可能隨行的企業代表團，顯示訪華行動已有實質準備。

過去被視為「無可談判」的科技出口限制，如今成為可交易籌碼。財政部長貝森特（Scott Bessent）原曾強調「晶片不可能換稀土」，但7月15日已改口稱晶片解禁屬於「整體會談的一部分」。

此轉變也反映白宮內部勢力消長。過去主張強硬科技管制的國安會成員，近期因忠誠度爭議遭撤換，為交易派掌權掃除障礙。盧特尼克、國務卿魯比歐與白宮加密及人工智慧主管薩克斯（David Sacks）取而代之，代表華府朝實用路線傾斜。

Nvidia執行長黃仁勳則積極遊說政府，強調封鎖只會促使中國自主研發，反使美國喪失主導權。

然而，鷹派人士對政策鬆動深感憂心。他們認為，這等於讓中國得以將科技管制納入談判籌碼。前布希政府官員帕迪拉（Christopher Padilla）直言，這是一場「中國重大的外交勝利」。蘭德公司顧問古德里奇（Jimmy Goodrich）則警告，美國未來的對中政策恐將受制於北京意志。

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