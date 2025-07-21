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全球反擊川普關稅戰的「核選項」 ! 經濟學家曝 : 這是美國真正的「弱點」

2025/07/21 12:15

川普關稅戰，世界面臨「核選項」：瞄準美國債務。（法新社）川普關稅戰，世界面臨「核選項」：瞄準美國債務。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著8月1日最後的川普關稅期限將到來，面對這關稅大棒，歐洲與其他國家正思考是否要團結起來，動用最後王牌「美國國債」來反對川普的政策。外媒報導，經濟學家指出，美國真正的弱點在於「債務」，預計到2025年，美國債務將超過36兆美元（約新台幣1061兆元），佔GDP的120%以上；其中，超過30%由外國投資人持有。

內文指出，美國債務是由世界各國資助，主要分成三類，包括三大持有國以及投資者，另外還有市場參與者，當中也點明了台灣持有美債規模。

據報導，川普對於關稅政策始終立場強硬，是早在入主白宮之前的數十年，就公開支持保護主義關稅。如今，美國對幾乎所有進口商品徵收10%的基本關稅，並額外針對鋼鐵、鋁、汽車加徵重稅，使美國關稅總體水準升至1940年代以來新高。

川普的目標有三，包括振興本土製造、減少貿易逆差、增加政府財政收入以支撐減稅政策。

儘管歐盟與其他國家正積極與川普政府進行談判，希望在8月1日前避免新一波關稅上調，但迄今為止，除了中國和部分加拿大反擊之外，大多數國家反應軟弱，不過，但這情勢有可能在8月1日迎來劇變。

據歐盟貿易專員馬謝夫喬維奇（Maroš Šefčovič）明確表示，如果歐洲出口關稅升至30%，「歐美貿易將近乎終止」，屆時歐洲將一無所有。因此，目前布魯塞爾已在與其他「志同道合」的伙伴國進行磋商，探討聯合應對川普關稅的措施。

美國債務的三大持有國，分別是日本約1.1兆美元（約新台幣32.4兆元）、英國約8000億美元（約新台幣23.5兆元）、中國約7500億美元（約新台幣22.1兆元）。根據美國財政部截至2025年4月更新數據，這3個國家共控制著美國近30%的外債。

第二為投資者，包括開曼群島的資金約4480億美元（約新台幣13.2兆元）、比利時4110億美元（約新台幣12.11兆元）、盧森堡4109億美元（約新台幣12.10兆元）、加拿大3684億美元（約新台幣10.85兆元）、法國3606億美元（約新台幣10.62兆元）、愛爾蘭339億美元（約新台幣9990億元）等。這些實體加在一起，構成了美國債務的另一個重要部分。

此外，下一個市場包括台灣2988億美元（約新台幣8.8兆元）、新加坡、香港、印度、巴西、南韓、挪威、阿聯、沙烏地阿拉伯等主要經濟體。

外媒指出，如果外國投資者停止購買美國國債，後果將非常嚴重。簡而言之，美國的資金來自世界一半國家的資助，美元仍然是最重要的全球貨幣。

因為這些國家如協調減少購買，或大量拋售美國國債，將造成美債價格下跌、殖利率上升，美國政府融資成本提高，同時也會推升企業與家庭貸款利率，拖累消費與投資，進一步導致經濟放緩甚至衰退。

外媒指出，這就是所謂的「核選項」，日本政府已公開將之稱為最終手段。不過，這項武器可能對持有國同樣造成傷害，例如日圓升值將打擊日本出口競爭力，拋售國債也意味著持有資產損失。

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