如何避開面試最大地雷？新創老闆：只要求職前做「1件事」

約翰遜表示，求職者沒有做好準備，不了解職位或公司，是她在面試中看到最大的危險。（擷取自CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕又進入社會新鮮人求職高峰期，新創公司創辦人約翰遜表示，求職者沒有做好準備，不了解職位或公司，是她在面試中看到最大的危險，而避開此地雷最重要的是，就是面試前做好盡職調查。

CNBC報導，40歲的約翰遜（Jaclyn Johnson）是Create & Cultivate的創辧人，同時也是創意官。當她招募員工時，會尋找能夠快速行動、並為公司帶來偉大創意的人。

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她在面試時最喜歡問應徵者的1個問題是：“你什麼時候撲滅過火災？”

她的目標是觀察1個人，在事情沒有完全按計劃進行時，如何運作和解決問題。「能夠靈活變通、快速適應的人總是非常適合新創企業環境」。約翰遜也欣賞那些敢於談論事情出錯或犯過的錯誤，以及事後如何反思的人。

至於他在面試中，看到求職者最大的地雷則是，面試者沒有做好準備，不了解職位或公司，而要避開面試地雷，她認為，「面試前做好盡職調查」是非常重要的事。

為了驗證這一點，他會問1個問題，舉例來說，他在面試1個行銷職位時，他會問“你喜歡我們做的那些行銷？你認為我們可以做得更好嗎？”

約翰遜說，「如果有人能就你的業務和公司提供真正的反饋，我總是會非常感動，」相反的，如果他們對你（公司）的業務，甚至對你正在發生的事情，或正在做的事情一無所知，我認為這就是最大的危險信號。

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