如期上路！盧特尼克：8/1是關稅「最後期限」 但仍可談判

如期上路！盧特尼克表示，8/1是關稅「最後期限」，但仍可談判。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕8/1是關稅「最後期限」，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnic）週日表示，8月1日是各國開始向美國繳納關稅的最後期限，但他表示「沒有什麼可以阻止各國在8月1日之後與我們進行談判」。

CNBC報導，當被問及對歐盟徵收關稅的最後期限時，盧特尼克在哥倫比亞廣播公司新聞節目中表示：這是1個硬性期限，因此8月1日，新的關稅稅率就會出台。

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盧特尼克說，沒有什麼可以阻止各國在8月1日之後與我們談判，但他們將從8月1日開始支付關稅。

至於一些小國的稅率，盧特尼克表示，拉丁美洲國家、加勒比海國家、非洲的許多國家，其基準關稅將為 10%。

盧特尼克的言論可能會讓那些焦急等待川普就關稅稅率做出最終決定的國家鬆一口氣，川普最近暗示，這些國家的基準關稅稅率可能超過 10%。

盧特尼克補充道，較大的經濟體要麼開放自己，要麼向美國支付公平的關稅。

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