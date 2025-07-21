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政院7/22召開經發會顧問會議 壽險投入民間基建擬7月底鬆綁

2025/07/21 08:02

行政院「經濟發展委員會」顧問會議22日將再度召開，將討論兆元投資國家發展方案，打造台灣成為亞洲資產管理中心、國家人才競爭力躍升方案、AI新十大建設等議題。（資料照）行政院「經濟發展委員會」顧問會議22日將再度召開，將討論兆元投資國家發展方案，打造台灣成為亞洲資產管理中心、國家人才競爭力躍升方案、AI新十大建設等議題。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院「經濟發展委員會」顧問會議22日將再度召開，將討論兆元投資國家發展方案，打造台灣成為亞洲資產管理中心、國家人才競爭力躍升方案、AI新十大建設（智慧應用、關鍵技術、數位基磐）等議題。

據了解，兆元投資國家發展方案方面，目前跨部會正研議創新型機制，其中民間投資自建自用的基礎建設，例如物流、港埠設施，擬鬆綁法規，允許壽險資金參與投入，金管會7月底前可望開放。為提高誘因，RBC資本適足率風險係數將放寬降至1.28％。

行政院規劃，政院經濟發展委員會第二次顧問會議，將透過3場分組會議進行，第一場訂於7月22日召開，由創新經濟組打頭陣，後續會召開「均衡台灣」、「包容成長」二組顧問會議，再正式舉行2025年度行政院經濟發展委員會會議。

政院人士說明，22日除了報告階段性成果之外，也會有新議題，為了讓顧問能夠針對議題充分討論和發表意見，預計每場顧問會議將進行3個小時。在3場會議聚焦後，行政院將會召開第4次委員會議，向民眾說明政府下一步的政策規劃。

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