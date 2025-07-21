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刷卡累積哩程兌換機票 5大族群最適合申辦哩程卡

2025/07/21 08:08

在日常生活中刷卡消費，同時累積哩程點數，就能減輕旅費支出與負擔。圖為日本機場（記者王孟倫攝）在日常生活中刷卡消費，同時累積哩程點數，就能減輕旅費支出與負擔。圖為日本機場（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕出國旅遊人數越來越多，根據交通部統計，今年1-4月國人累計出國人次達596萬7561人，與前一年同期比較年成長11.7%。專家表示，在日常生活中刷卡消費，同時累積哩程點數，兌換免費機票、座艙升等，就能減輕旅費支出與負擔，也就是透過刷卡累積哩程換來機票，可說是一舉數得，專家點名5大族群最適合，經常有出國洽公、留學生、家人居於國外、熱愛旅行一族或常以信用卡作大額消費人士等，能夠快速累積哩程並兌換機票。　　

根據統計，新台幣上半年強升近10%，國銀主管表示，今年台幣升幅達8.78%，新台幣匯率「強強滾」也帶動民眾出國旅遊熱度，像是國人愛去的日本等，受惠升值效益，就可以省下不少錢，相當划算。

不少人希望通過申辦「哩程信用卡」或「航空信用卡」，在日常生活中刷卡消費，同時累積哩程點數，兌換免費機票、座艙升等，甚至享用免費的機場貴賓室等優惠禮遇，來減輕相關旅費負擔。事實上，哩程兌換門檻較高，這必須要考慮進去，如果個人的日常的信用卡消費額不夠高，或需要較長時間才可兌換免費機票，萬一遲遲無法達到門檻，反而是「徒勞無功」，換言之，要把刷卡消費力道的高低，綜合考量進去。

首先，什麼是哩程回饋？又要如何累積哩程數呢？對此，金融比較平台Money101表示，哩程的概念與紅利點數很像，當集滿一定的哩程數，便可兌換航空公司的機票、座艙升等、換取機場週邊服務等等，大多數都是以哩程換機票。一般可透過搭乘航空累積，或是信用卡刷卡消費累積。

「不限消費通路，刷卡消費就能累積哩程，是最直接也最快的方式」，國銀主管說明，消費金額與哩程的兌換比例，還是要看各家銀行的規定，說簡單說，通常等級越高的信用卡，兌換的比例越划算。

至於哩程信用卡的回饋有哪幾種？Money101指出，大致上可分為「航空聯名卡」、「哩程信用卡」、「點數信用卡」。其中，「航空聯名卡」即是與特定航空公司合作，刷卡直接累積特定航空的哩程；哩程信用卡累積「通用哩程」，可兌換各家航空公司機票，比較彈性、少有期限問題；點數信用卡，是累積紅利點數，以紅利點數轉換成哩程。

為了有效率快速累積里程，以便兌換機票，專家建議可申請是「哩程信用卡」。所謂「哩程信用卡」的概念，與紅利點數類似，也就是說，通過刷卡消費回饋哩程數，以及飛行距離，而獲得不同的哩程數獎勵。換言之，當累積一定的集滿一定的哩程數，便可兌換航空公司的機票。此外，哩程信用卡最大的特色是回饋率較一般信用卡高，不僅哩程可以兌換路線較長的的機票外，一般能享用其他旅行相關服務，像是免費機場接送，及機場貴賓室等服務。

至於什麼人最適合申請「哩程信用卡」？Money101舉例，常有出國外遊的需要：例如出國洽公、留學生、家人居於國外、熱愛旅行一族以及消費金額高等，這５大族群最適合，常以信用卡作大額消費。由於「哩程信用卡」的兌換門檻較高，且一般需要支付較高額年費，因此，比較適合有一定消費程度的人。

另外，「哩程信用卡」有年費嗎？專家表示，哩程信用卡通常都需收取年費，年費門檻也偏高。尤其，大多的哩程信用卡不能用特定條件豁免年費，而且，持卡人需要達致一定消費金額才累積足夠點數兌換機票，所以，申辦哩程卡前，建議先評估自身消費需求及能力。

比較之下，通用哩程信用卡與航空聯名卡該選哪一種？專家指出，通用哩程信用卡累積的哩程紅利，沒有使用期限，而且更具彈性，毋須搭乘特定航空公司，也能兌換更多商品，簡單說，就是比較彈性。

不過，如果時常搭乘某家航空公司的航班，可以考慮直接使用航空聯名卡，因為日常消費不僅能直接兌換該航空的哩程，更可享更優惠的哩程兌換率，或專享其他額外福利，例如機票折扣、優先報到櫃台等。

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