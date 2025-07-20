「我們跪下了」！美關稅重創「天空之國」紡織工人、台商也受害

每天早上，大批戴著羊毛帽和手套的婦女們在賴索托首都的一家服裝廠門口等候，希望當中的一些人能被叫去輪班工作。但一家台商經營的工廠大門緊閉，沒有人出來應門。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕位於非洲的賴索托是全球唯一全境高於一千公尺的「天空之國」，國內主要產業有限，紡織業和農業是支柱，其中縫製業對國內生產毛額（GDP）與出口都占有關鍵地位。在面對川普政府對賴索托課徵50%關稅下，工廠停工頻傳，台商也受到波及，美國全國公共廣播電台（NPR）報導，美關稅重創賴索托服裝業，工人們感嘆「我們全都下跪了」。

每天早上，大批戴著羊毛帽和手套的婦女們都在賴索托首都的一家服裝廠門口等候，抵禦著刺骨的冬日寒意，希望她們當中的一些人能被叫去輪班工作。但一家台商經營的工廠大門緊閉，沒有人出來應門。

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這是非洲曾被稱為「非洲牛仔之都」的少數幾家工廠之一，美川普今年4月宣布將對這個貧困國家徵收全球最高關稅後，儘管一些工廠目前已暫停營業，但許多其他企業仍被迫關閉，因為50%的關稅公告讓買家感到恐慌。

隨著經濟迅速崩潰，政府7月初宣布全國進入為期兩年的災難狀態，希望釋放資金創造就業機會。但挑戰巨大，許多人已經陷入絕望。

一名婦人站在服裝區的街道上，空氣中瀰漫著污水的氣味，她表示，「我來這裡找工作」、「我們家光靠水根本活不下去」，和許多正在找工作的人一樣，她不清楚為什麼美國要對她這個極度貧窮的國家徵收如此高額的關稅，但他們都不斷重複一個名字：「川普，川普，川普。」

去年，這個完全被南非包圍的小山國向美國出口了價值2.37億美元的商品，其中大部分是服裝，而美國僅向賴索托出口了300萬美元。

美國前總統喬治布希推行的一項關鍵政策正發揮預期作用。《非洲成長與機會法案》（AGOA）允許非洲大陸部分國家免關稅進入美國市場。賴索托充分利用這一機遇，很快台灣企業也在馬塞盧設立工廠，為Levi、Wrangler和沃爾瑪等美國大品牌生產T 卹、運動服和其他服裝。

非洲領導人感到緊張，因為國會將在九月決定是否延長25年歷史的《非洲增長與機會法》，但賴索托貿易部長 Mokhethi Shelile 表示，該法基本上已經失效。他告訴NPR，「實際上，《非洲成長與機會法》已經隨著關稅而被廢除了」。

過去在AGOA政策利多下，賴索托全國約有30家大型縫製工廠，其中18家由台商主導，產業最高峰時創造超過6萬個就業機會，還承接H&M、沃爾瑪等全球訂單。

然而，近年美國政策大轉彎、疫情重創與關稅調漲，使產業萎縮至僅剩3萬6千人就業，連帶迫使部分台資工廠裁員、閒置數百台縫紉機。





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