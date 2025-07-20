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「泰」慘了！曼谷Q2新公寓供應量狂瀉逾9成

2025/07/20 20:09

泰國房地產市場吹寒風。示意圖。（路透）泰國房地產市場吹寒風。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕泰國房市吹寒風，第二季曼谷新公寓供應量較去年同期崩跌94%，創16年低點，主要原因是利率、建材成本都上升，加上經濟不確定性，造成買氣下滑，房地產開發商推遲新建案。

泰媒《NationThailand》報導，2025 年第二季，曼谷新公寓推出數量跌至 16 年來最低水平，僅有 373 間，年減 94.2%，幾乎比新冠疫情高峰期間的低迷還要慘。

高力國際泰國研究總監 Pattarachai Thaweewong 認為，這不僅僅是季節性放緩，而是一個明確的訊號，反映買家猶豫和開發商決策趨於謹慎。與過去十年第二季新公寓平均供應量8千至1.2萬間相比，當前市場低迷的程度尤為顯著。

報導分析，2025年的房地產急劇收縮歸因於3大因素共同作用所致，一是利率上升嚴重抑制購買力；二是建築材料和土地價格上漲，開發成本不斷上升，壓縮開發商的利潤；三是持續性的經濟不確定性和缺乏明確的政府政策，進一步削弱房市信心。

由於上述因素，許多開發商選擇推遲新建案，轉而專注於管理現有房源去化和鞏固現金流。

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