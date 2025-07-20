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川普關稅談判 美前官員估對韓國最多降至15％

2025/07/20 19:23

國總統川普對韓國祭出25%關稅，前美國助理貿易代表比曼預測，即使談判順利，韓國稅率最多只會降到15%到18%。（路透）國總統川普對韓國祭出25%關稅，前美國助理貿易代表比曼預測，即使談判順利，韓國稅率最多只會降到15%到18%。（路透）

〔中央社〕美國總統川普對韓國祭出25%關稅，前美國助理貿易代表比曼預測，即使談判順利，韓國稅率最多只會降到15%到18%；專家認為需要牽涉更廣的整體方案才有利談判。

比曼（Michael Beeman）日前在美國智庫韓國經濟研究所（KEI）的Podcast中表示，就算韓國和美國談判成功，稅率降到15%到18%的可能性較大，除了平均關稅外，在汽車、鋼鐵稅率上雖可能會更低，但仍會對韓國經濟帶來不小負擔。

另川普日前通知對日本及歐盟稅率分別為25%及30%；比曼認為，日本及歐盟處境跟韓國差不多，最終稅率也可能落在10%到20%之間。

比曼說，川普看待貿易的方式就是「零和遊戲」，「基本上代表著世界給予、美國接受」，這是川普希望創造的世界，比曼認為「其他國家現在也正在接受這項事實」。他也說，川普並不在意與其他國家的「整體關係」，所以對待韓國與其他國家並無差別。

比曼另提到在個別項目還是有可能爭取較優稅率，只是「要付出非常大的代價」，例如在汽車關稅上，可能以採取自動出口設限措施（VER）或提供美國相應的稅率優惠來作為談判條件。

韓國媒體推測，經濟副總理兼企劃財政部長被提名人具潤哲，最快會在下週上任訪美，與美方進行「最終協商」，但仍有專家認為，更應該盡快安排雙邊峰會，由總統李在明代表提出整體方案作為談判籌碼。

西江大學國際研究所教授許尹（音譯）接受媒體訪問時指出，現在的狀況必須提出包括防衛費分擔、匯率等更廣泛的方案，所以有必要由總統出面，提出更全面的方案。

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