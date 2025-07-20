台積電加速美廠擴建、熊本2廠延後 美媒點破主因

台積電計劃將使其部分最先進晶片產量的三分之一在亞利桑那州生產，這是加速在美建廠的主因。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電日前宣布正加快美國亞利桑那州工廠的擴建，美媒鳳凰城kjzz電台指出，台積電計劃將使其部分最先進晶片產量的三分之一在亞利桑那州生產，這是加速在美建廠的主因。台積電表示，未來營收成長來自對人工智慧和高效能運算晶片的需求。

台積電在美國第二座製造工廠剛完工，第三座製造工廠也於4月破土動工。但根據一份季度財報，這僅僅是其位於鳳凰城303環路和17號州際公路附近工廠總計劃的一小部分。

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所謂的「GIGAFAB集群」將包括另外三個晶片設施、兩個用於人工智慧的先進封裝工廠和一個研發中心。該計劃是台積電今年稍早宣布的在美國額外投資1000億美元計畫的一部分。

此外，台積電董事長魏哲家日前也表示，公司將於今年稍晚開始在日本建造第二家工廠。就在魏哲家發表上述言論之際，《華爾街日報》本月稍早已報導稱，台積電計劃再次推遲在熊本縣的第二工廠建設，優先投資美國業務，以避免關稅。

魏表示：我們的第二座專業工廠計劃於今年晚些時候開始建設，但要取決於當地基礎設施的準備情況。台積電表示，該工廠於2024年底開始量產，以生產更先進的6奈米晶片。

台積電原計劃於3月開始興建熊本第二家工廠，但後來延至今年底。台積電將於今年稍後啟動日本第二家工廠的建設。對此，台灣媒體也報導指出，除了交通因素考量，最大原因是主要客戶的市場需求下滑。

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