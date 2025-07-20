AI先驅黃仁勳 獲讚當今最受尊敬科技巨頭

耶魯大學治理學教授杰弗里·索南菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）稱讚黃仁勳是「當今所有科技巨頭中最受尊敬」的人物。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三年前，輝達執行長黃仁勳可能還不為全球大眾所知，如今，他已經成為全球最有影響力的企業家之一，62歲的謙遜科技巨星超級吸人氣，輝達設計的晶片稱為顯示卡或 GPU（圖形處理單元），對於開發ChatGPT等生成人工智慧技術至關重要。耶魯大學治理學教授杰弗里·索南菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）稱讚黃仁勳可能是「當今所有科技巨頭中最受尊敬」的人物。

大型科技公司對輝達GPU的無限需求（每個GPU的售價高達數萬美元）使得這家加州晶片製造商的市值突破4兆美元。輝達的迅速崛起使黃仁勳的個人財富增至1500億美元，成為全球最富有的人之一，這要歸功於他持有該公司約3.5%的股份，他30年前與兩位朋友在矽谷的一家小餐館創立了這家公司。

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為清楚地展示他的影響力，他最近說服川普總統取消對中國某些GPU出口的限制，儘管中國正與美國爭奪人工智慧霸權。索南菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）教授表示：黃仁勳這做得非常出色。索南菲爾德說，黃仁勳向川普解釋，讓世界使用美國技術平台作為核心協議絕對符合這個國家的利益，但不會幫助中國軍方。

黃仁勳總是穿著黑色T恤和皮夾克，身上有Nvidia標誌的紋身，並且喜歡跑車。他堅持不懈的樂觀、低調的個性以及缺乏政治傾向使他有別於馬斯克和馬克扎克伯格等人。

索南菲爾德評論道，「黃仁勳淡化了自己的光環，讓科技成為明星，而不是他自己」。他認為黃仁勳可能是「當今所有科技巨頭中最受尊敬的」。

輝達是一家嚴謹的公司，非常注重為黃仁勳塑造一個和平的形象。一位前輝達高級員工向法新社描述道，黃仁勳是他見過的「最有動力的人」。但這位前高階員工描繪了一幅更微妙的畫面，他將黃仁勳描述為一個「非常矛盾」的人，他極力保護自己的員工，但在輝達的高階主管圈裡，他也能因為重大錯誤或糟糕的選擇而「把人撕成碎片」。

黃仁勳1963年出生於台北，是典型的美國式成功故事。九歲時，他和哥哥被送到肯塔基州一個小鎮的寄宿學校。他的叔叔向他的台灣父母推薦了這所學校，認為這是一所著名的學校，但實際上這是一所問題少年學校。

黃因為年紀太小，無法上學，所以寄宿在那裡，但和菸農的孩子們一起在附近的一所公立學校上學。由於英文不好，他被欺負，被迫打掃廁所，兩年的磨難徹底改變了他。他在接受美國國家公共電台 （NPR） 採訪時回憶道：我們工作非常努力，學習非常刻苦，孩子們也非常堅強。但「故事的結局是，我很享受在那裡度過的時光」，黃說。

黃仁勳的父母當時定居在美國西北部的俄勒岡州，他被父母帶回家。年僅20歲的大學畢業，加入超微和LSI Logic，從事晶片設計工作，這是他最熱衷的事情。

但他想更進一步，並於1993年創立了輝達，以解決普通計算機無法解決的問題，使用功能強大的半導體來處理3D圖形。輝達於1999年創造了第一個GPU，引領了視訊遊戲、資料中心、雲端運算以及現在的生成式人工智慧的融合。

當黃仁勳回到家鄉台灣時，他受到了巨星般的待遇，粉絲們蜂擁而至，要求簽名和自拍，記者則跟隨他去了理髮店和他最喜歡的夜市。

市場趨勢研究所的韋恩·林（Wayne Lin）指出：黃仁勳之所以能創造這種現象，是因為他的個人魅力。「像他這樣的人肯定很忙，每天的日程安排得滿滿的要見企業大佬們；但他來台灣的時候，總不忘吃街邊小吃。」；黃仁勳「異常友善」。

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