與馬斯克分手「說易行難」 川普政府發現SpaceX合約至關重要

川普（左）揚言終止聯邦政府與馬斯克（右）旗下事業的合作，但審查結果發現其中大多數合約都至關重要。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普與億萬富豪馬斯克分道揚鑣，還揚言終止政府與馬斯克旗下事業的合約。然而，《華爾街日報》19日獨家披露，川普政府在審查與太空探索科技公司（SpaceX）的數十億美元合約後，發現大部分對美國國防部和美國航太總署（NASA）都至關重要。

知情人士透露，6月初，川普總統提出可能切斷與馬斯克企業關係的幾天後，川普政府就開始審查具有全球領先火箭發射器和主要衛星網路供應商主導地位的SpaceX與聯邦政府簽訂的合約，目的是找出相關合約是否有潛在浪費公帑事宜。

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當時，美國總務管理局（GSA）旗下聯邦採購服務處主任格倫鮑姆（Josh Gruenbaum）要求國防部、NASA和其他6個聯邦機構填寫一份電子表格，列出目前與SpaceX的所有合約和其他交易協議。這些被稱為「記分卡」的電子表格，包括SpaceX合約的價值，以及競爭對手是否能夠更有效地完成相同的工作，相關數據隨後向上呈報給白宮。

白宮和包括五角大廈在內的機構官員在審查數據後，並未終止SpaceX的合約，而是認定大多數合約對國防部和NASA的任務至關重要。不過，SpaceX的一些合約可能還會面臨其他審查。在審查進行期間，SpaceX總裁兼營運長蕭特威爾（Gwynne Shotwell）最近幾週會見白宮官員。

在努力尋找減少政府對SpaceX依賴的方法時，川普政府發現各機構對該公司先進技術的依賴程度很高。至少目前為止，許多火箭發射和低地軌道衛星服務的替代方案有限，這種情況繼續讓 SpaceX及馬斯克本人在太空領域舉足輕重。 SpaceX的主導地位也早就引發業界競爭對手的不滿。

由於SpaceX的技術和價格優勢，政府官員擴大各機構與該公司的合作。他們也推動其他太空公司擴大力度，並設計一些合約來激發競爭，但許多競爭對手在開發自己的太空船和衛星，並競相投入使用時，仍面臨著許多障礙，包括時程延誤和技術挑戰。

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