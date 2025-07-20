晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

日本太陽能逆襲！豪賭「紙片面板」嗆聲中國

2025/07/20 13:38

Panasonic研究主管展示一片可透光的超薄「鈣鈦礦太陽能板」。日本正全力發展此類新型太陽能技術，力圖實現能源轉型並突破中國在全球市場的主導地位。（法新社）Panasonic研究主管展示一片可透光的超薄「鈣鈦礦太陽能板」。日本正全力發展此類新型太陽能技術，力圖實現能源轉型並突破中國在全球市場的主導地位。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕法新社20日報導，為達成2050年淨零目標並擺脫中國在太陽能市場的壟斷地位，日本正全力投入一場前所未見的技術豪賭，推動具可撓性的新型「鈣鈦礦太陽能板」（perovskite solar panels）大規模商用化。

鈣鈦礦太陽能板厚度僅1毫米，重量為傳統矽晶板的10分之1，其輕薄、可彎曲的特性，能鋪設在山坡或彎曲建築表面。為避免重蹈過去在矽晶市場被中國超越的覆轍，日本正善用自身優勢。鑑於目前中國掌控全球逾8成太陽能供應鏈，日本的策略是善用其全球第二大產碘國的地位，掌握關鍵原料。

日本政府已祭出鉅額補貼以扳回一城。其中，塑膠製造商「積水化學」（Sekisui Chemical）獲得1570億日圓（約新台幣310億元）補助，目標在2027年前建立足夠產能。日本的長期目標是，在2040年前，安裝相當於20座核反應爐發電量的鈣鈦礦太陽能板。

目前日本企業已積極響應，大型電子品牌Panasonic正致力於開發「發電玻璃窗」，福岡市也計畫用此種面板覆蓋其巨蛋棒球場，展現廣闊應用前景。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財