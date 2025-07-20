日本太陽能逆襲！豪賭「紙片面板」嗆聲中國

Panasonic研究主管展示一片可透光的超薄「鈣鈦礦太陽能板」。日本正全力發展此類新型太陽能技術，力圖實現能源轉型並突破中國在全球市場的主導地位。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕法新社20日報導，為達成2050年淨零目標並擺脫中國在太陽能市場的壟斷地位，日本正全力投入一場前所未見的技術豪賭，推動具可撓性的新型「鈣鈦礦太陽能板」（perovskite solar panels）大規模商用化。

鈣鈦礦太陽能板厚度僅1毫米，重量為傳統矽晶板的10分之1，其輕薄、可彎曲的特性，能鋪設在山坡或彎曲建築表面。為避免重蹈過去在矽晶市場被中國超越的覆轍，日本正善用自身優勢。鑑於目前中國掌控全球逾8成太陽能供應鏈，日本的策略是善用其全球第二大產碘國的地位，掌握關鍵原料。

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日本政府已祭出鉅額補貼以扳回一城。其中，塑膠製造商「積水化學」（Sekisui Chemical）獲得1570億日圓（約新台幣310億元）補助，目標在2027年前建立足夠產能。日本的長期目標是，在2040年前，安裝相當於20座核反應爐發電量的鈣鈦礦太陽能板。

目前日本企業已積極響應，大型電子品牌Panasonic正致力於開發「發電玻璃窗」，福岡市也計畫用此種面板覆蓋其巨蛋棒球場，展現廣闊應用前景。

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