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參與光罩私募案 大宇資董座凃俊光：不求風光 只求公司能站得起來

2025/07/20 13:39

大宇資今年初春酒，董事長凃俊光（左五）率領團隊一起出席受訪。（記者張慧雯攝）大宇資今年初春酒，董事長凃俊光（左五）率領團隊一起出席受訪。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕4月底才宣布入主揚智（3041），上週五（18日）又宣布參與光罩（2338）私募案，大宇資（6111）董事長凃俊光有感而發寫了「致全體同仁的一封信」，坦承不懂半導體也不懂技術，但願意成為「造山者」的下一棒，台灣不能沒有自己的光罩產業，他也感性地說「我不求風光，只求這家公司未來能站得起來，然後有人會記得：『有個不太懂行業的傢伙，在最慘的時候站在它旁邊。』我不算英雄，但偶爾，也該有人站出來。」

凃俊光表示，造山者這部電影給人的啟示就是：有時候還是要「集中力量賭一把」，決定對的方向就要義無反顧全力以赴。今天大宇資所參與的，不只是一場投資、一場併購，而是站在歷史的斷層帶上，選擇是否願意成為「造山者」的下一棒。光罩的存在，代表著台灣在晶片設計自主上的一絲命脈；守住它，不是為了誰的業績報表，而是為了這片土地未來的選擇權。

他也說，過去這段時間，大宇資正一步步進入戰略的核心戰場。在台灣關鍵產業中橫跨最重要的領域，包括重電（合正5381）、資安（安瑞3664）、半導體設計（揚智3041）、半導體製造（光罩2338）、半導體通路（全達8068），光通訊（光環3234），在大宇集團（6111）裡還有遊戲、餐飲、金流、電能、AI技術⋯等多元領域。一方面是為本土半導體價值鏈的獨立自主貢獻一份力量，一方面是相信「谷底才看得見真正價值」。歷史從不辜負那些願意站出來的人。全力以赴、砥礪前行，為下一個世代重建一座可以仰望的山。

凃俊光指出，最初在遊戲產業開疆闢土，豐富的文創底蘊成為寶貴的初心，以人為本，才能走得到如今站在國家戰略產業的核心佈局，每一位同仁都是這段傳奇的共同締造者，每一份努力都不是微小的，而能與每個同仁一起同行，是他最大的榮幸，這一次，大宇要把台灣精神「Failure is not an option（失敗不是選項）」刻在企業的DNA裡。

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