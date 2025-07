參與光罩私募案 大宇資董座凃俊光：不求風光 只求公司能站得起來

大宇資今年初春酒,董事長凃俊光(左五)率領團隊一起出席受訪。(記者張慧雯攝)

〔記者張慧雯/台北報導〕4月底才宣布入主揚智(3041),上週五(18日)又宣布參與光罩(2338)私募案,大宇資(6111)董事長凃俊光有感而發寫了「致全體同仁的一封信」,坦承不懂半導體也不懂技術,但願意成為「造山者」的下一棒,台灣不能沒有自己的光罩產業,他也感性地說「我不求風光,只求這家公司未來能站得起來,然後有人會記得:『有個不太懂行業的傢伙,在最慘的時候站在它旁邊。』我不算英雄,但偶爾,也該有人站出來。」

凃俊光表示,造山者這部電影給人的啟示就是:有時候還是要「集中力量賭一把」,決定對的方向就要義無反顧全力以赴。今天大宇資所參與的,不只是一場投資、一場併購,而是站在歷史的斷層帶上,選擇是否願意成為「造山者」的下一棒。光罩的存在,代表著台灣在晶片設計自主上的一絲命脈;守住它,不是為了誰的業績報表,而是為了這片土地未來的選擇權。

請繼續往下閱讀...

他也說,過去這段時間,大宇資正一步步進入戰略的核心戰場。在台灣關鍵產業中橫跨最重要的領域,包括重電(合正5381)、資安(安瑞3664)、半導體設計(揚智3041)、半導體製造(光罩2338)、半導體通路(全達8068),光通訊(光環3234),在大宇集團(6111)裡還有遊戲、餐飲、金流、電能、AI技術⋯等多元領域。一方面是為本土半導體價值鏈的獨立自主貢獻一份力量,一方面是相信「谷底才看得見真正價值」。歷史從不辜負那些願意站出來的人。全力以赴、砥礪前行,為下一個世代重建一座可以仰望的山。

凃俊光指出,最初在遊戲產業開疆闢土,豐富的文創底蘊成為寶貴的初心,以人為本,才能走得到如今站在國家戰略產業的核心佈局,每一位同仁都是這段傳奇的共同締造者,每一份努力都不是微小的,而能與每個同仁一起同行,是他最大的榮幸,這一次,大宇要把台灣精神「Failure is not an option(失敗不是選項)」刻在企業的DNA裡。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法