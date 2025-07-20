預售屋買氣進冷凍庫 5月全國、三都揭露件數創單月新低

5月全台預售屋買氣猶如降至冰點，整個月僅3153件，相當於一個月只賣不到102件。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕5月全台預售屋買氣猶如降至冰點，整個月僅3153件，相當於一個月只賣不到102件，單月揭露量更創下2021年7月「實價登錄2.0」、預售屋即時揭露上路以來最低，而六都加新竹縣市中，則有三個都會區單月揭露件數同步創最低，尤其新竹縣市更直接跌破100件。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場交易明顯量縮後，5月有些區域一天賣不到10戶預售案，都是過去五年表現最清淡的時候，建商勢必會想辦法吸引人氣，端出較多的牛肉給買方。

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根據內政部實價網最新發布，六都加新竹縣市的5月預售屋揭露件數，其中新竹縣市僅80件，平均1天賣不到3件，更為預售屋即時揭露上路以來的單月最低，而台南市僅166件、高雄市230件也同創上路以來新低。

若將六都、新竹縣市今年前5月的揭露件數加總對比去年最熱月份，其中新竹縣市以南的4個都會區，全數出現5個月賣不到去年1個月的量，又以新竹縣市、台南市與高雄市買氣萎縮較明顯，減幅均超過3成。

5個月賣不到1個月的量

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，預售屋禁止轉售後，等於購買預售屋民眾必須到完工、產權登記之後才能移轉，再加上去年央行第七波選擇性信用管制開大絕，不但管制範圍從七都延伸到全國，第二屋貸款直接停掉寬限期，甚至擴及週轉金及借款人負債比，不但封死預售市場投資流動性，也收緊資金流入房市的管道及水位，等於間接拉高預售投資風險及財務壓力。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，從過去歷史經驗來看，民眾購屋習性往往是「追漲不追跌」，當房市景氣不佳的縮手者眾，成交量易陷至谷底底，雖然房市氣氛悲觀，但觀察歷來房價走勢，成交量低點往往是景氣相對低點，反人性操作在空頭時進場並長期持有，通常能獲得不錯的回報。

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