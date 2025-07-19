傻眼！荷媒揭海外ATM提款手續費最高竟是越南

荷媒披露，許多荷蘭人計畫暑假出國旅遊，在某些國家，ATM提款手續費相當高，越南就是其中之一。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕荷媒披露，許多荷蘭人計畫暑假出國旅遊，可能會去土耳其、西班牙或法國，但出國度假可能會遇到意想不到的意外，在某些國家，ATM提款手續費相當高。根據支付平台Wise研究報告，在越南，外國遊客的提款手續費高達提款金額的27.10%。

荷蘭《電訊報 》（De Telegraaf）19日報導，支付平台Wise分析了今年2月至7月期間數百萬筆ATM提款交易。他們發現越南的提款手續費高達提款金額的27.10%，這是一個顯著的成長，因為2024年僅為1.88%。這意味著，如果你提款1000萬越南盾（約330歐元，約台幣1.1萬），必須支付271萬越南盾的手續費，相當於89歐元（3043元），這可不是一筆小數目。

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報導說，在阿根廷提款也很貴，根據Wise的計算，你需要支付相當於提款金額20.51%的手續費。哥倫比亞提款手續費則約16.66%，印尼為10.91%，韓國為5.80%。在荷蘭人喜愛的度假勝地土耳其，提款手續費也要5.08%。

Wise政策與活動主管 Magali van Bulck 表示，在國外提款通常會產生各種費用：從當地提款的手續費、不利的匯率等等，再加上所在銀行可能收取的附加費，旅客將因為這些通常隱藏的費用，損失一部分假期預算。

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