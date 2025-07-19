晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

傻眼！荷媒揭海外ATM提款手續費最高竟是越南

2025/07/19 20:54

荷媒披露，許多荷蘭人計畫暑假出國旅遊，在某些國家，ATM提款手續費相當高，越南就是其中之一。示意圖。（路透）荷媒披露，許多荷蘭人計畫暑假出國旅遊，在某些國家，ATM提款手續費相當高，越南就是其中之一。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕荷媒披露，許多荷蘭人計畫暑假出國旅遊，可能會去土耳其、西班牙或法國，但出國度假可能會遇到意想不到的意外，在某些國家，ATM提款手續費相當高。根據支付平台Wise研究報告，在越南，外國遊客的提款手續費高達提款金額的27.10%。

荷蘭《電訊報 》（De Telegraaf）19日報導，支付平台Wise分析了今年2月至7月期間數百萬筆ATM提款交易。他們發現越南的提款手續費高達提款金額的27.10%，這是一個顯著的成長，因為2024年僅為1.88%。這意味著，如果你提款1000萬越南盾（約330歐元，約台幣1.1萬），必須支付271萬越南盾的手續費，相當於89歐元（3043元），這可不是一筆小數目。

報導說，在阿根廷提款也很貴，根據Wise的計算，你需要支付相當於提款金額20.51%的手續費。哥倫比亞提款手續費則約16.66%，印尼為10.91%，韓國為5.80%。在荷蘭人喜愛的度假勝地土耳其，提款手續費也要5.08%。

Wise政策與活動主管 Magali van Bulck 表示，在國外提款通常會產生各種費用：從當地提款的手續費、不利的匯率等等，再加上所在銀行可能收取的附加費，旅客將因為這些通常隱藏的費用，損失一部分假期預算。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財