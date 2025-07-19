外媒：台積電未來5年無可匹敵 將反映股價續飆升

外媒報導，未來5年內，沒有任何競爭對手能夠接近台積電的主導地位。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電為全球許多科技領域提供動力，世界晶片業大廠帶著晶片設計來到台積電，台積電則將這些設計變成現實。過去五年，台積電股價上漲約252%，是同期美國標準普爾500指數漲幅的2.5倍以上（截至7月14日）。投資媒體The Motley Fool報導並預測，台積電未來5年沒有對手能挑戰其主導地位，股價則會繼續飆升，原因就在它在人工智慧（AI）領域中發揮關鍵作用。

台積電為半導體資料中心提供動力，使人工智慧的訓練和部署成為可能，其能力遠遠領先競爭對手，使其成為人工智慧晶片製造的首選，而市場需求已開始在台積電財務狀況中顯現。

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台積電預計，其AI加速器營收今年將翻倍，並在2029年（從2024年開始）實現40%左右的複合年增長率。這將大大促進台積電的收入成長。台積電的收入在過去五年中已經成長了一倍多，業績已經非常亮眼。

由於輝達和超微半導體等主要人工智慧公司嚴重依賴台積電，這家晶片製造商擁有獨特的優勢，可以從產業的自然成長中獲益。更多的人工智慧應用需要更多的人工智慧訓練；更多的人工智慧訓練需要更多的資料中心；更多的資料中心需要更多的晶片；而更多的晶片則需要台積電的製造能力。

報導指出，未來5年內，沒有任何競爭對手能夠接近台積電的主導地位，這應該會反映在其整體股價的漲幅上。

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