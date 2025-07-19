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抱緊黃金25年不賣 囤金族驚人報酬率曝光了

2025/07/19 19:00

黃金近年表現出色。（彭博資料照）黃金近年表現出色。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金長期以來被視為避險資產，特別是在經濟不確定時，投資人會轉向黃金，推升金價近年顯著走揚。《視覺資本》（Visualcapitalist）16日發布最新統計顯示，若投資人從2000年到2025年抱緊黃金不賣，報酬達1075%。

《視覺資本》指出，2000 年至 2025 年期間（截至2025年7月3日），黃金為具有耐心的投資人帶來1075%報酬率，黃金過去25年平均年漲幅為10%。

回顧過去25年，黃金表現最好的年份為2007年暴漲31%，2010年漲幅也達29.6%，這發生在全球金融危機爆發前後。

時間來到2020年，黃金也實現25%的驚人報酬率，並在過去的兩年在其他資產類別中表現出色，2024年漲了27%，今年截至7月3日金價已噴漲27%。

《視覺資本》認為，黃金連續兩年表現強勁，2026 年的報酬率可能會下滑。不過，隨著中國、印度和俄羅斯在內的主要央行繼續囤金，這種貴金屬作為長期保值手段的作用似乎遠未結束。

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