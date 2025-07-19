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列席核三重啟正方代表 童子賢親自回應了

2025/07/19 14:19

童子賢強調，在習慣貼標籤的社會風氣之下，自己針對核能的發言內容無關政治，只關係到民生、AI、半導體與產業用電。（資料照）童子賢強調，在習慣貼標籤的社會風氣之下，自己針對核能的發言內容無關政治，只關係到民生、AI、半導體與產業用電。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕核三重啟公投將於8月23日投票，預計8月7日起，在全國性無線電視頻道舉辦5場發表會或辯論會。正方代表之一的和碩（4938）董事長童子賢今天表示，重啟核二、核三是台灣能源發展的轉折點，是正確的方向，無關政治色彩，無關藍綠白。

童子賢指出，能源議題是國家重要公共政策，值得我們「追求真理，說出真話」，由於政府在能源議題的探討層面向來是「進步的、開放的、務實的」，因此這次參加辯論，並不存在任何政治方面的考量，與政府高層也不會有「關係生變」的顧慮。

童子賢強調，最近2年半以來，自己不斷希望社會重新審視綠能政策，主要還是因為台灣地理條件上的限制，土地狹小、發展困難，且必須對環境友善才能稱為「綠能」。因此，童向來主張「啟用核能、延役核能」，公開支持讓核二、核三繼續運轉。

「我的態度是實事求是，我的思考是向知識、向心中良知探索，是獨立思考而來的」，童子賢說，「我相信台灣需要說真話、需要清醒的聲音」，童也重申，在習慣貼標籤的社會風氣之下，自己的發言內容無關政治，只關係到民生、AI、半導體與產業用電。

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