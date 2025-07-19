彰化就業博覽會登場 客車運將打敗工程師榮登「薪資王」

彰化就業博覽會19日在北斗國中登場。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣暑期就業博覽會今天在北斗鎮北斗國中禮堂登場，現場共有37家廠商，開出1000多個職缺，月薪資介於3萬至5萬之間，而「國光客運」開出每月7萬元（含加班）薪水吸引有志青年男女加入，榮登今天大會的「薪資王」，更勝矽品的科技工程師。不過，國光客運坦言，即使開出如此亮眼的薪資仍難招收到新人，主要原因是求職者把大客車駕駛視為「高風險」行業。

國光客運用7萬元網羅「客車駕駛員」，且不限學歷、性別，成為今天會場的焦點職缺，有意上門面試或留下資料者，一個上午下來，不到20人。

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國光客運負責招攬員工的主管牛繼昌說，7萬元不是隨便說說，因為「我們真的很缺駕駛員」，但「風險」是最大的考量，求職者會怕上路後遇到車禍，他們也怕招到「不適合的駕駛員」。所以好的駕駛員，真的非常難找，而台灣的道路摩托車、轎車、行人穿梭街道，交通的混亂，也成為招攬門檻。

牛繼昌表示，為了排除風險，國光客運成立「教育訓練中心」，從司機的養成習慣、熟悉道路法規與路權、防禦駕駛。已領有職業大客車執照者必須訓練4至6週，無職業大客車駕照者至少訓練3個月。

今天會場「矽品精密」也開出近500個職缺，光技術助理就有100個，薪資從3萬至4萬8千之間，學歷必須高中職以上；製程工程師開出50個職缺，薪資從4萬8千元至6萬9千元，條件是大學理工科系畢業，該職缺薪資水準是今天會場的「亞軍」，至於餐飲服務業或長照醫療業，大都在3萬元至4萬5千元之間。

國光客運開出每月7萬元薪資招攬新人。（記者顏宏駿攝））

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