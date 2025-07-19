對等關稅免驚？星展銀行曝台灣最大挑戰是「它」

星展認為，若半導體關稅擴大至資通訊產品，對台灣將構成重大挑戰。示意圖。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普迄今尚未公布對台灣開徵多少對等關稅，主要原因是台美官員正持續談判，表明雙方都希望達成協議。星展銀行研究部認為，對台灣來說，對等關稅不再那麼令人擔憂了，但是半導體關稅若擴大到資通訊產品，將帶來重大挑戰。

《南華早報》19日報導，台灣與日韓一樣，對美擁有大量貿易順差，這也是川普提高關稅的原因。分析人士說，台灣迄今尚未川普的關稅信函，意味著雙方仍在談判，以將美國新的關稅保持在對台灣可控的水平，尤其是台灣為眾多美國科技公司供應先進的半導體。

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分析人士稱，自4月以來，台美官員已舉行三次會晤，這表明雙方都在努力找到解決方案。亞太商工總會執行長邱達生說，台灣在多個關鍵領域向美國展現善意和戰略聯盟，包括增加對半導體製造業的投資，這些舉措體現台灣不斷努力加強經濟聯繫、減少潛在的貿易摩擦。

台灣淡江大學外交與國際關係學系助教陳奕帆則稱，目前台美仍處於最後一輪談判，因為雙方正試圖最終達成協議。

陳奕帆指出，雙方在汽車貿易和美國農產品出口的關稅稅率問題尚未達成一致，預計8月1日前達成協議。他表示，自己的預測是基於與美國政府關係密切人士的對話。

新加坡星展集團研究部認為，現在，對台灣來說，對等關稅不再那麼令人擔憂了。星展銀行的研究報告指出，如果半導體關稅擴大到廣泛的資通訊產品，將帶來重大挑戰。

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