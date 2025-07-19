為何市場超怕川普開除鮑爾？「這國家」悲劇歷歷在目

投資人對美國總統川普（左）多次批評聯準會主席鮑爾（右）的舉動感到憂心。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資人對美國總統川普（Donald Trump）多次批評聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的舉動感到憂心。這被視為對市場具有不穩定性，因為市場依賴並信任聯準會會依靠自身獨立性來判斷經濟情勢，並據此展開行動，而非屈從於政治壓力。外媒指出，如果要了解政治干預央行政策的影響，就可觀察目前正在發生的案例，也就是土耳其。

《商業內幕》報導，德意志銀行（Deutsche Bank）的分析師在本週稍早指出，川普提前開除鮑爾的潛在風險，是目前市場最被低估的變數，可能引發債券與美元的大幅拋售。

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雷蒙詹姆斯金融公司（Raymond James）常務董事兼華府政策分析師米爾斯（Edward Mills）表示：「我也認為，直接開除鮑爾將是最糟的情況，即使只是鮑爾因遭到施壓提前辭職、導致市場認為他是被迫讓位，也會對股票與債券市場產生負面衝擊。」

報導點出，要了解政治力干預央行所造成的影響，看土耳其就可知道。土耳其近年通膨飆升，2022 年曾高達 85%。雖然現在通膨壓力已緩解，但土耳其近一年的消費者物價指數仍上漲了約 35%。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）從2018年開始掌控土耳其央行，後來陸續開除了5位他親自任命的央行總裁。艾爾段長期呼籲維持低利率，但土耳其央行在 2023 年展開激進升息行動，利率自 8.5% 一路升至 50%，目前該國基準短期貸款利率為 45%。

晨星財富（Morningstar Wealth）首席多元資產策略師帕帕拉多（Dominic Pappalardo）指出，儘管美國不太可能出現類似土耳其那樣的通膨水準，這此事仍是對美國政府的一項警示，提醒其央行獨立性的重要性。

除了土耳其外，LRT Capital Management 創辦人暨執行合夥人托米奇（Lukasz Tomicki）指出，還有其他幾個央行政策失誤的例子，足以為川普政府提供警示，像是阿根廷和委內瑞拉。

托米奇說：「土耳其、阿根廷（截至最近一屆政府之前）以及委內瑞拉，都是央行服從行政部門後的典型案例。」、「若沒有一個政治獨立的央行約束，政治人物幾乎總是會實施龐大的赤字政策。一旦赤字成為常態，央行往往會被要求無限制購買政府債券，這終將導致高通膨，甚至惡性通膨。」

BCA Research 美國首席投資策略師佩塔（Doug Peta）表示，若川普真的解雇鮑爾，可能導致通膨重新抬頭。「我認為這將削弱外界對聯準會獨立性的信心，進一步導致投資人對未來通膨預期升高，」

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