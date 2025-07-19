台灣遊客沖繩開車闖紅燈撞傷人！被關18天、開罰30萬日圓

台灣人日前在沖繩那霸自駕，結果卻闖紅燈撞傷人。示意圖，圖為那霸街頭。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不少台灣遊客前往日本沖繩旅遊時，喜歡選擇在當地租車自駕外出，然而卻頻傳國人未遵守當地交通規則，導致各種意外事故發生。台北駐日經濟文化代表處那霸分處最近透露，有台灣旅客6月25日在沖繩自駕闖了紅燈，撞上綠燈方向行駛的摩托車，隨後這名台灣旅客被拘留18天，繳納完30萬日圓（約6.04萬元新台幣）違規罰金才獲釋。

台北駐日經濟文化代表處那霸分處在官方臉書分享一宗台灣旅客在日本違規的案例。那霸分處表示，一名台灣旅客6月25日在沖繩自駕，未注意燈號已轉為紅燈仍左轉，結果撞上綠燈方向駛來的摩托車，導致騎士受到輕傷和車輛毀損。

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那霸分處指出，雖然事發初期警方未拘留這名台灣遊客，但在6月27日時，檢察官考量當事人有可能逃回台灣，故將其正式拘留。直到7月中旬法院裁定，這名肇事的台灣旅客，必須繳交通違規罰金30萬日圓，且台灣旅客闖紅燈違規，保險不給付車輛損傷修理費用，法官要求肇事者自費賠償受害者。

台灣旅客後來繳清罰款，也承諾自費賠償受害者後才獲釋；據了解受害者摩托車修理費用要10幾萬日圓（約2萬元新台幣以上）。

那霸分處也以此案例提醒有計畫赴日自駕的台灣人，必須遵守交通規則，警察、檢察官都有權對違規者執行逮捕及拘留；外籍觀光客必須負起完全法律責任，肇事切勿逃逸，遇到事故須立刻報警。

此外，駕駛時請專心勿使用手機，最基本的紅燈停、一時停止標誌、公車優先道、行人優先等規則必須遵守；然後找信譽良好的租車公司，租車前請詳閱保險內容，應加入足額保險，以防發生事故後須支付高額賠償金。最後請大眾小心及專心駕駛，平安出門，快樂回家。

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