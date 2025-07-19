「冰」家必爭！台電銅板價冰棒 各電廠限定口味大PK

協和冰棒夏天吸引遊客前往採購。（取自臉書）

蘭陽電廠金棗口味。（取自臉書）

〔記者林菁樺／台北報導〕炎炎夏日，來一隻銅板價的電廠冰棒是許多人的消暑祕方!台電各電廠職工福利會銷售的冰棒，在口味、價格、銷售時間上都不盡相同，簡直是「冰家必爭」之地。今年不少電廠的冰棒單價因原物料上漲都有調漲1至3元不等，但像是桂山電廠清冰口味依舊維持8元銅板價，各電廠的特殊口味如仙草、金棗、紅龍果、米糕等冰棒都吸引不少新舊粉絲。

台電冰棒銷售前三名為桂山、林口與協和三大電廠。桂山電廠冰品銷售時間周一到周日均有販售，但時間略有不同，民眾若無法前往，也可透過桂山冰品部line官方，以宅配方式購買。桂山電廠今年除清冰以外口味皆調漲1元，且臉書粉絲專頁經常公告被冰友掃貨一空，而需店休一日，想要前往買冰棒的民眾要先確認，避免撲空。

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林口電廠冰棒同樣是周一到周日銷售，除了電廠常見的花生、紅豆、檸檬、鳳梨、百香果、芒果外，「洛神花」口味最為特別，不過，林口電廠也是原物料成本上漲，今年同樣漲價，每袋漲10元，要注意是林口電廠冰棒不零售，以五支為一袋對外販賣，換算後每支漲2元。

協和電廠冰棒只開放周一到周六採購，週日、國定假日公休，但提供外送、宅配服務，口味上算是相對多元，今年同樣漲價2到3元；口味部分，有電廠常有的傳統口味紅豆牛奶、綠豆牛奶、花生牛奶、百香果、檸檬之外，有黑糖冬瓜、巧克力、米糕，近年才推出的「仙草」口味也深獲好評。

協和電廠的「仙草」口味罕見，但近年才推出，所以知道的冰友較少，有機會與台電大甲溪發電廠的「五葉松冰棒」、澎湖尖山發電廠的「仙人掌冰棒」、蘭陽發電廠的「金棗冰棒」齊名。

台電各電廠冰棒往年都在4、5月正式開賣，銷售到9月底或10月，銷售季結束前，部分電廠也會大打折，而各電廠袋裝、單支、銷售時間價格都不同，冰友粉絲要特別注意。

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