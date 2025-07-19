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給AI一個指令就搞定 「兩大白領工作」快要失業了

2025/07/19 12:30

Perplexity成立於2022年，是一個由「AI聊天機器人」驅動的對話搜尋引擎。（路透）Perplexity成立於2022年，是一個由「AI聊天機器人」驅動的對話搜尋引擎。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI工具日益普及，越來越多人擔憂工作被取代，而Perplexity 執行長斯瑞尼瓦斯（Aravind Srinivas）認為，AI 將取代2個現代職場不可或缺的職位：招募專員（Recruiters ）與執行助理（Executive Assistant）。

Perplexity成立於2022年，是一個由「AI聊天機器人」驅動的對話搜尋引擎，其靠大型語言模型（LLM）來理解使用者的提問，專注在「搜尋資訊並整理重點」。簡單來說，當你在Perplexity上輸入問題，它會先理解你的問題，接著從網路上讀取最新、最相關的資料，並以清晰、精簡的方式回覆，讓你馬上看懂重點，省去過往逐一點擊連結，閱讀長篇文章的麻煩。

Perplexity今年7月推出了AI瀏覽器「Comet」，斯瑞尼瓦斯解釋，Comet不只能夠協助使用者瀏覽網頁，還能全面自動化知識型工作。他舉例說：「一名人資招募人員一週的工作量，現在只需一句提示詞就能完成，包括人才搜尋與主動聯繫。」

他稱，Comet 內建的 AI 代理，可串接 Gmail、LinkedIn 和 Google Calendar 等應用程式，自動產出候選人清單、抓取聯絡資訊，並寄送個人化的邀約信。這些工作傳統上，是由人資團隊中的招募協調員（Recruiting Coordinators）和人才搜尋專員（Sourcers）負責。

斯瑞尼瓦斯還認為，Comet 也能取代許多執行助理（Executive Assistant）的日常職責，包括郵件分類、行程管理與會議準備。

斯瑞尼瓦斯說：「你希望它能持續追蹤進度、記錄回覆情況，如果有人回覆，它就會更新Google試算表，把狀態標記為『已回覆』或『處理中』，然後再追蹤那些候選人、同步自身的 Google 行事曆，解決時程衝突、安排會議，並在會前提供簡報摘要。」

他相信，Comet 最終將進化為白領工作的 AI 作業系統，能在背景中持續執行任務，並依據自然語言指令完成工作。

雖然目前 Comet 僅開放邀請制，並僅限付費用戶使用。不過，斯瑞尼瓦斯看好人們會願意為「能創造實際價值的 AI」買單。他說：「如果它能幫你賺幾百萬美元，那花2000美元買這個合理嗎？當然合理，對吧？」

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