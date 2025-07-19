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美股收盤》美歐關稅僵局！道瓊跌142點 台積電ADR挫逾2％

2025/07/19 06:38

週五美股多走低。（美聯社）週五美股多走低。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普傳出擬對歐盟產品徵收10％到25％高額關稅，週五美股一度走低，但因企業獲利及經濟數據穩健，收盤大致持平，標普500指數下跌0.01％，那斯達克指數上漲0.05％，道瓊工業指數下跌142.30點或0.32％，費城半導體指數小跌0.09％，台積電ADR跌2.12％，收在240.40美元。

綜合外媒報導，美歐貿易談判陷僵局，《金融時報》報導稱，川普政府計劃在與歐盟的協議中徵收15％至20％的最低關稅，導致市場下跌，隨後部分回升。近幾週，標普500和那斯達克指數屢創新高，因為投資人對川普的關稅威脅表現出越來越矛盾的態度，並認為這些政策可能不會像之前所想的那樣嚴重損害美國經濟。

本週標普500指數上漲0.59％，那斯達克指數上漲1.5％，道瓊指數下跌0.07％。

個股方面，大型科技股特斯拉週五上漲3.21％，蘋果漲0.55％，亞馬遜漲1％，屢創新高的輝達下跌0.34％。

美股道瓊指數下跌142.3點或0.32％，收44342.19點。

那斯達克指數上漲10.01點或0.05％，收20895.66點。

S&P 500 指數下跌0.57點或0.01％，收6296.79點。

費城半導體指數下跌5.02點或0.09％，收5732.62點。

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