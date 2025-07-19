傳川普擬課歐盟15％至20％關稅！美歐貿易戰一觸即發

川普對歐盟態度強硬，傳擬對歐盟課徵20%關稅。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕《金融時報》報導，3名知情人士透露，美國總統川普要求對歐盟課徵最低15％至20％關稅。此前，美國與歐盟展開數週談判，達成一個維持多數歐洲進口產品10％基礎關稅的協議架構。知情者也說，川普亦對歐盟降低汽車關稅的最新提議不為所動，傾向對該產業的關稅維持在原計畫的25％。

一名美國官員告訴金融時報，美國政府目前考慮超過10％的對等關稅，即使達成協議亦然。隨著8月1日的最後期限逼近，美國該立場使歐洲陷入困境，川普已表示，8月1日起將對所有歐盟進口產品課徵30％關稅。

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據悉，歐盟貿易專員塞夫科維奇（Maros Sefcovic）週五對於近期在華盛頓的談判，向歐盟各國大使表達悲觀評估。歐盟已表明美國此舉將引來報復，但對於採取何種反制措施，歐盟內部看法分歧，並可能迫使在任何協議中接受超過10％的關稅。

一名歐盟高級外交官說，如果川普堅持15％至20％的永久對等關稅，那麼該稅率將與4月雙方貿易談判開始時一樣高，恐促使布魯塞爾展開報復。美國也已對歐盟的鋼鋁課徵50％的產業關稅。他說，「我們不想打貿易戰，但我們不知道美國是否給我們有選擇的機會」。

另一位歐盟外交官補充，「情況顯然改變」，傾向支持報復，「我們將不會接受15％關稅」。

4月初川普公布各貿易夥伴較高的對等關稅，當時歐盟為20％關稅，之後川普宣布暫緩90天，以進行談判，期間對各國課徵10％基礎關稅。

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