台達電斬獲捷智訂單 助AOI廠搶攻國際商機

台達電看好今年AI伺服器電源與液冷散熱解決方案將挹注營收成長。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續放大集團工業自動化軟硬整合實力，成功斬獲台系自動光學檢測（AOI）設備廠捷智科技訂單，並已於近日向對方輸出旗下標準化通訊解決方案，協助對方成功取得標案。台達電指出，後續除了不排除攜手客戶進一步鎖定國際商機，也可望加速搶攻後續設備的導入機會。

台達電表示，此次向捷智科技交付標準化通訊解決方案，成功在短時間內協助對方達到智慧工廠資料交換標準（CFX），並取得國際電子工業聯接協會（IPC）合格產品名單（QPL）認證。主要受惠於旗下產品有助於串接製造執行系統（MES），系統整合效率提高3成，同時透過應用程式介面（API）模組減少5成的程式開發行數，快速完成導入驗證。

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台達電強調，集團持續深耕、整合開發工業自動化軟體與硬體，藉由軟體解決方案協助企業克服系統之間資料格式不一致的帶來的磨合挑戰，未來將持續致力於推動製造設備與企業資訊系統順利串聯，促進製造業數位轉型工作打下紮實基礎。

法人上調今年EPS至18.72元

台達電除了工業自動化事業範疇，管理層看好電源及零組件下半年將持續發力、挹注獲利表現，其中，輝達（NVIDIA）新一代AI伺服器G300將成為重要營收來源之一，且即將邁入量產爬坡期的iPhone 17系列新機，也將提升台達電旗下乾坤被動元件使用量，助攻集團第三季營運暢旺。

法人指出，隨著電子產業邁入旺季，台達電全年AI電源與先進散熱解決方案的業績比重可望優於原先預期的2成，預估有機會推升全年營收飆破5000億大關，年增幅度逾19%，每股盈餘達到18.72元、年增38.05%，雙雙續創歷史新高記錄，預期台達電本月31日法說會將成為產業關注焦點。

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