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大宇資斥資15.46億 參與台灣光罩私募案

2025/07/18 19:23

大宇資斥資15.46億元，參與台灣光罩私募案。圖為大宇資訊集團財務長莊仁川。（業者提供）大宇資斥資15.46億元，參與台灣光罩私募案。圖為大宇資訊集團財務長莊仁川。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕大宇資（6111）今（18）日董事會決議通過擬透過子公司光揚曜投資股份有限公司參與光罩（2338）私募案，預計以每股認購價格新台幣24.40元，認購台灣光罩私募普通股6萬3370張，總金額15.46億元，持股比例約20%，投資旨在為雙方帶來策略性協同，鞏固台灣在全球半導體供應鏈中的關鍵製程，強化在全球晶片供應鏈能力。

大宇資指出，台灣光罩是台灣第一家專門提供積體電路光罩製作服務的公司，也是台灣最大、全球第四大獨立光罩廠。光罩技術在全球半導體供應鏈中扮演的是關鍵製程上游角色，是極少數擁有獨立光罩製造能力的業者，其技術難度與不可或缺性，更成為晶片精度與良率決定性核心關鍵之一。

大宇資表示，集團近年積極深化對台灣關鍵產業的參與，橫跨重電（合正）、資安（安瑞）、半導體設計（揚智）、製造與通路（全達）等多元領域，全面拓展集團在主流產業鏈中的戰略佈局，未來，將攜手夥伴共創「在地自主供應鏈」，提升整體競爭力，發揮綜效。

大宇資認為，此投資案看重的不僅是光罩本身的技術能力，更是在整體晶片製程中的戰略價值，更確保台灣關鍵製程自主，未來隨著半導體製程發展更先進、更複雜，需持續投入研發與設備升級，確保產能與技術的穩健成長，大宇資將以集團力量與台灣光罩進行更深入的資源整合與策略對接，加強國際布局與治理優化，攜手打造具全球競爭力的製程實力，確保台灣關鍵技術的自主與領先。

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