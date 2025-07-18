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新芭樂票？宏國總統候選人喊與台復交 嚇崩北京急簽「蝦」協議

2025/07/18 19:57

外媒指出，宏國近日與中企簽定白蝦採購協議。示意圖。（法新社）外媒指出，宏國近日與中企簽定白蝦採購協議。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯2023年3月與我斷交後，轉與中國建交，面臨白蝦滯銷窘境，今年上半年中國只佔宏國白蝦出口的0.24%，而台灣仍保持友善往來，上半年採購量是中國的38倍。由於宏國將在11月底進行總統大選，部分總統參選人提出與台復交，外交部長林佳龍先前也表示歡迎，北京似乎坐立難安，7月17日與宏國簽定白蝦採購協議，預計進口3000噸（約661萬磅），至於是否兌現承諾尚待觀察。

綜合宏媒報導，台灣是宏都拉斯白蝦的主要市場，2023年佔出口量達 30% ，近兩年來，由於2國外交關係生變，台灣縮減採購量。

根據宏國水產養殖者協會（Andah）最新報告，2025年上半年對台白蝦出口量為302萬5688磅，佔比9.34%，排名第四大買家。

報導稱，宏國2023年3月26日與台斷交，轉與中國建交，打擊白蝦價格，因為 2023 年上半年每磅均價為每磅 3.13 美元，到了2025 年 1 月至 6 月期間，每磅降至 2.62 美元。

由於政治及商業因素導致對台白蝦出口量及金額雙雙下滑，根據Andah報告，2023 年上半年對台出口 1197萬9019 磅，創造外匯收入約3748萬美元（約台幣11億），2025 年上半年，出口量為 302萬5688 磅，金額約790萬3699美元（約台幣2.3億）。

報告指出，宏國白蝦前三大出口目的地依序為墨西哥、歐盟和中美洲。中國則是宏國最小的市場，今年上半年對中出口僅 7萬9374 磅，金額為 25萬6129 美元，只佔出口量的 0.24%，佔比微乎其微。若與台灣上半年進口量相比，台灣是中國的38倍之多。

由於宏國將在11月底進行總統大選，傳出部分總統參選人提出與台復交。對此，外交部長林佳龍今年4月赴立院進行業務報告時，有立委質詢指出，宏國今年底將進行總統大選，傳出有參選人想恢復與台灣邦交。

當時，林佳龍表示，確實有宏都拉斯總統參選人表示，若勝選將恢復與台灣邦交，外交部歡迎，也密切關注，尤其是中美洲。

隨著台灣對宏國釋出善意，北京似乎也想要拉攏宏國。宏都拉斯與中國企業簽署兩份採購協議後，將向中國出口3000噸蝦。該協定於2025年7月17日在宏都拉斯駐北京大使館正式簽署，有意藉此強化两國貿易關係。

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