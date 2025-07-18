日本晶片國家隊Rapidus公開2奈米樣品 力拚2027年量產

日本晶片國家隊Rapidus。（彭博）

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕日本半導體製造商Rapidus今天首度公開2奈米製程晶片試作樣品，記者會上展示了直徑30公釐、呈金色光澤的晶圓。Rapidus社長小池淳義表示，2奈米晶體管已於10日成功驗證，「確認了足以滿足客戶需求的運作性能」，希望以2027年為目標開始量產。

不過，日媒報導，試算Rapidus目前的產能，每月約生產7千片12吋晶圓，量產後大概增加到2.5萬到3萬片之間，相較於台積電（TSMC）主力工廠產能達10萬片以上，仍有極大的差距。

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Rapidus位於北海道千歲的工廠在今年4月開始試產，目前也已確定可正常運作。日本經濟新聞報導，今天是千歲工廠投產後首次的公開記者會，Rapidus邀請了200多名供應商和潛在顧客參加。

Rapidus成立於2022年8月，由日本豐田、SONY等8家民企投資共73億日圓。日本政府至今已補助約1.7兆日圓，2025年度還預定追加出資1000億日圓。技術則來自美國IBM，專注於邏輯半導體的委託製造。

Rapidus被視為是日本重振半導體產業的最後希望，對於工廠在2024年秋天完工，今年4月投產，7月公開試作樣品，為了複製IBM的技術，工程師24小時輪班，小池社長強調「以靈魂投入試作品的製作，幾乎不睡覺」。

報導指出，此次亮相的晶圓目前仍在整合部分必要功能，晶體管特性將進一步提升，預定在年底前完成。如果試作品能夠展現出預期的運算能力和效能，將提高客戶採購的動力，由於到量產為止，還需要超過3兆日圓的資金，這對資金的籌措也將造成影響。

Rapidus預計年底前發布最新版PDK（製程設計套件）給潛在客戶，將透過提高試作品和PDK性能爭取客戶，並擴大產能和良率，展示實際的成績，向民間籌措資金，從而擺脫對政策的依賴。

報導中還指出，全球最大的晶圓代工台積電將於2025年下半年量產2奈米，2028年開始量產1.4奈米。南韓三星電子也計畫在年底前量產2奈米，美國英特爾也將量產1.8奈米。中國中芯國際（SMIC）已成功量產5奈米，正在爭取全球訂單。

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