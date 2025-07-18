有輝達何需華為？分析師：輝達料將奪得中國市占率

輝達宣佈將很快恢復H20晶片銷售中國。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國對中國實施的人工智慧（AI）晶片出口管制，使華為在本土市場崛起。分析師指出，隨著川普政府鬆綁出口限制，預料輝達與超微將贏回中國市占率。他們補充，輝達H20處理器與超微MI308晶片的重回中國市場，將緩解中國AI公司的運算焦慮，相關中企料將大舉增加外國晶片的進口。

輝達本週初宣佈，將很快恢復其H20晶片對中國的出口。依據美國當前規則，多數輝達先進晶片，包括A800與H800仍禁止銷售中國。超微隨後也表示，美國政府已批准其恢復出售MI308晶片，該晶片是專為中國設計的產品。

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南華早報報導，在H20與其他輝達晶片缺乏之下，華為致力推動中國本土企業採用其輝達的替代產品。黃仁勳16日讚揚華為是非常出色的公司，任何小看這家公司與中國製造能力的人「太過天真」。

不過，分析師指出，輝達H20晶片的重啟銷售將提升外國晶片在中國的供應占比，並解決中國AI產業的算力短缺問題。

市場研究公司集邦科技16日估計，今年外國晶片供應將占中國AI市場49%，從之前預料的42%上升。

國海證券分析師Liu Xi指出，輝達H20的回歸將緩解中國AI公司的焦慮，這些公司正打造大型語言模型。他補充，在美國祭出管制前，用於AI推理的輝達H20在中國的需求就很高。開源證券則表示，這將「化解在地運算的半導體短缺問題」。

今年第1季，騰訊為運算資源，支付TikTok母公司字節跳動20億人民幣。而在輝達宣佈H20重返中國市場後，騰訊表示，正申購H20晶片，該公司正研發其元寶模型，同時將DeepSeek技術融入其產品。

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