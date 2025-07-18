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滙豐銀行推出外幣換匯定存年息最高10％

2025/07/18 15:30

滙豐（台灣）商業銀行推出年息最高10%的7大外幣換匯定存，與5個月長天期年息6.6%的美元優利定存。（資料照，圖由滙豐銀行提供）滙豐（台灣）商業銀行推出年息最高10%的7大外幣換匯定存，與5個月長天期年息6.6%的美元優利定存。（資料照，圖由滙豐銀行提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕近期新台幣升值話題不斷，加上暑假旅遊旺季來臨，越來越多客戶對外幣運用的需求提升。滙豐（台灣）商業銀行推出年息最高10%的7大外幣換匯定存，與5個月長天期年息6.6%的美元優利定存。

此外，滙豐銀行針對高資產客戶推出新台幣優利定存年息最高4% 的專屬活動，在匯率波動的大環境下，客戶也能持續增加新台幣存款，保持資金靈活調度的便利。

滙豐銀行表示，即日起至2025年9月30日止，滙豐「卓越理財」及「運籌理財One能戶」客戶，皆可享澳幣定存3個月年息6%、歐元定存3個月年息5% 優惠。另有7大外幣換匯優利定存活動，客戶換匯至美金或其他主流非美貨幣，包括紐幣、英鎊、加幣、澳幣、歐元、日幣等，享7天期年息10%的高利。

此外，因近期外匯市場波動較大，滙豐銀建議有外幣資產配置需求的客戶，可以密切觀察適當布局。即日起至2025年9月30日止，滙豐「卓越理財尊尚」及「卓越理財」新客戶可享美金定存5個月年息最高6.6%的優惠；現有「卓越理財」客戶亦享美元定存3個月年息5%。單筆最低承作金額為美元3萬元，每1客戶最高承作金額為美元100萬元。

即日起至2025年9月30日止，滙豐銀行為高資產客戶推出3個月新台幣定存年息最高4%的重磅優惠。單筆最低承作金額為新台幣300萬元，每1客戶最高承作金額為新台幣5000萬元。

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