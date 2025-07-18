中華電信SJC2海纜正式啟用 強化網路韌性大邁進

中華電信投資的SJC2海纜正式啟用。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信今（18）日公布，與各國電信業者共同投資之東南亞日本二號海纜（Southeast Asia-Japan Cable 2，簡稱SJC2） 今日完工啟用。中華電信董事長簡志誠表示，SJC2海纜是中華電信「海、地、星、空」佈建主軸的建設成果之一，中華電信將持續以實際行動提升臺灣通訊網路數位韌性，賦能AI帶動產業轉型與變革。

中華電信7月16日才宣布投資24億元的AUG East（Asia United Gateway East Submarine Cable System）海纜正式完成簽約，預計2029年完工啟用。

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SJC2海纜是由中華電信、新加坡電信、中國移動國際電信、泰國TICC電信公司、日本KDDI電信公司、韓國SKB電信公司、美國Meta公司、香港東華電信（DHT）、越南VNPT電信公司及印尼Telin電信公司共同籌建。

SJC2全長約1.05萬公里，登陸臺灣、新加坡、泰國、越南、香港、中國、韓國與日本，範圍遍及東南亞與東北亞主要國家地區。

中華電信指出，臺灣採海纜雙登陸設計，分別設於淡水與枋山，兩地登陸點不重複，有效提升對外網路的多元性與韌性，可強化通訊基礎建設的穩定性與災害應變力。

中華電信表示， SJC2採用最新光學波長多工技術，單秒傳輸頻寬高達126Tbps，為亞太地區網路連接能力帶來重大突破，該海纜不僅可提升區域間網路穩定性，更能因應人工智慧、雲端運算、物聯網等高頻寬應用需求的快速成長，支援新興科技發展，滿足日益攀升的數位連接需求。

中華電信說，SJC2啟用象徵著亞太地區在全球數位基礎建設版圖中的關鍵地位，也就是，提供涵蓋性更廣、超大頻寬容量與超低延遲網路，全面支援下一代雲端計算、AI驅動服務，及亞洲主要經濟體間即時數據交換。

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