晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中華電信SJC2海纜正式啟用 強化網路韌性大邁進

2025/07/18 15:08

中華電信投資的SJC2海纜正式啟用。（記者王憶紅攝）中華電信投資的SJC2海纜正式啟用。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信今（18）日公布，與各國電信業者共同投資之東南亞日本二號海纜（Southeast Asia-Japan Cable 2，簡稱SJC2） 今日完工啟用。中華電信董事長簡志誠表示，SJC2海纜是中華電信「海、地、星、空」佈建主軸的建設成果之一，中華電信將持續以實際行動提升臺灣通訊網路數位韌性，賦能AI帶動產業轉型與變革。

中華電信7月16日才宣布投資24億元的AUG East（Asia United Gateway East Submarine Cable System）海纜正式完成簽約，預計2029年完工啟用。

SJC2海纜是由中華電信、新加坡電信、中國移動國際電信、泰國TICC電信公司、日本KDDI電信公司、韓國SKB電信公司、美國Meta公司、香港東華電信（DHT）、越南VNPT電信公司及印尼Telin電信公司共同籌建。

SJC2全長約1.05萬公里，登陸臺灣、新加坡、泰國、越南、香港、中國、韓國與日本，範圍遍及東南亞與東北亞主要國家地區。

中華電信指出，臺灣採海纜雙登陸設計，分別設於淡水與枋山，兩地登陸點不重複，有效提升對外網路的多元性與韌性，可強化通訊基礎建設的穩定性與災害應變力。

中華電信表示， SJC2採用最新光學波長多工技術，單秒傳輸頻寬高達126Tbps，為亞太地區網路連接能力帶來重大突破，該海纜不僅可提升區域間網路穩定性，更能因應人工智慧、雲端運算、物聯網等高頻寬應用需求的快速成長，支援新興科技發展，滿足日益攀升的數位連接需求。

中華電信說，SJC2啟用象徵著亞太地區在全球數位基礎建設版圖中的關鍵地位，也就是，提供涵蓋性更廣、超大頻寬容量與超低延遲網路，全面支援下一代雲端計算、AI驅動服務，及亞洲主要經濟體間即時數據交換。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財