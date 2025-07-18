台灣邦交國被當川普垃圾場？美遣重犯去非洲被爆拿關稅施壓

CNN報導，史瓦帝尼當地官員週三說，5名從美國遣返的移民目前被隔離關押在獄中。（示意圖，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《CNN》報導，在非洲各地，包括面積僅相當於美國紐澤西州的台灣邦交國史瓦帝尼，民眾為美國遣送外國罪犯到當地監獄的做法相當憤怒。美國國土安全部發言人說，這些移民是「墮落怪獸」，但這引發批評者不滿，表示把史瓦帝尼當成美國認為不適合居留者的「垃圾場」是不容接受的，還有其他國家官員爆料，美國最近宣布提高關稅，並縮短簽證有效期，以此作為施壓手段。

史瓦帝尼是台灣非洲唯一邦交國，CNN報導，當地官員週三說，5名從美國遣返的移民目前被隔離關押在獄中，並強調這些人「對該國及其公民不構成威脅」，但也坦承這引發「廣泛不安」。

請繼續往下閱讀...

史瓦帝尼代理政府發言人Thabile Mdluli在聲明中說，此次遣返是美國與這個非洲南部國家經過「好幾個月高層積極磋商」的結果。然而批評者表示，把史瓦帝尼當成美國認為不適合居留者的「垃圾場」是不容接受的。

儘管川普政府對薩爾瓦多監獄的大規模遣返行動，已成為全球關注焦點，但白宮同時也在悄悄與一些非洲國家協商，設法讓這些國家接受來自其他國家的遣返者。

報導指出，川普大力打擊移民政策遭遇後勤障礙，部分國家拒絕接收本國公民，或是只肯在有限的基礎上接收。例如，奈及利亞外長Yusuf Tuggar日前在電視專訪中表示，美國對非洲國家施加「相當大的壓力」，要求接受從美國遣返的委內瑞拉人，其中一些還是剛從監獄釋放的罪犯。」他提到，美國最近宣布提高關稅，並縮短簽證有效期，以作為施壓手段。

不過，美國駐奈及利亞使團卻堅稱，變更簽證政策並非針對任何國家在第3方遣返議題上的立場，而是為了「保障美國移民體制的安全」。

美國國土安全部發言人麥克拉夫林（Tricia McLaughlin）週三在X上說，被送往史瓦帝尼的5名被拘留者分別來自牙買加、寮國、古巴、葉門和越南，「這架班機上的人極野蠻，以致連他們的祖國也拒絕接收他們」。

麥克拉夫林表示：「這些墮落的怪獸一直在恐嚇美國社區，但多虧了美國總統川普，還有國土安全部部長諾姆，他們才離開了美國領土。」她還說，這些囚犯的罪行包括強暴兒童、謀殺和搶劫。

而史瓦帝尼政府發言人說，該國將與美國及國際移民組織（IOM）合作，以幫助這些囚犯返回原籍國。但她週四說，目前還沒有具體的遣返時間表。

CNN指出，史瓦帝尼是人口只有100多萬的內陸國，面臨貧困、失業、高犯罪率和監獄擁擠等問題，世界銀行（World Bank）數據顯示，超過半數人口每天生活費不到4美元（約新台幣117元）。

而今年4月川普將史瓦帝尼列入關稅清單，以致它的美國貿易特權受到威脅，出口商品將面臨10%的關稅，這引發史瓦帝尼中央銀行對經濟影響的恐慌。

而史瓦帝尼的鄰國兼最大貿易夥伴南非則被課徵30%的關稅，接收美國遣返者的決定也在南非引發軒然大波，1位南非政府消息人士告訴CNN，部分人士認為，川普政府可能利用這事「破壞南非穩定」，因為南非與史瓦帝尼邊界管制鬆散，加劇鄰國經濟困難。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法