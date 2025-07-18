焦點股》新日興：吃下iPhone摺疊機大單 股價急拉衝漲停

新日興今日股價強攻漲停。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕市場期待蘋果將在明年下半年推出首款摺疊iPhone，外資預估初期摺疊iPhone出貨量約1000至1500萬支，蘋果兩大軸承廠為外商安費諾（Amphenol）與台廠新日興（3376），新日興為蘋果主要供應鏈，外資看好新日興有望拿下明年蘋果首款摺疊手機訂單，與Amphenol分食一半訂單，因軸承為摺疊機重要關鍵零組件，平均單價（ASP）與獲利大增，推升新日興明年與後年獲利跳增。

截至10:38分左右，新日興高掛漲停，漲停價235.5元，成交量約2萬張，漲停委買張數逾8000張。

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外資分析，蘋果首款摺疊iPhone預計明年推出，新日興原本供應蘋果筆電與螢幕相關單價較低的軸承產品，進一步延伸至摺疊手機軸承，與國際大廠Amphenol各分食一半的蘋果摺疊手機訂單，預估蘋果摺疊手機明年可貢獻新日興36%營收，後年可增至64%，預明年每股稅後盈餘上看9.46元，後年可達15.92元。

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