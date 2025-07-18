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焦點股》裕民：BDI創波段高 股價穩步向上

2025/07/18 10:44

裕民受惠BDI創波段高，股價走堅。（擷取官網）裕民受惠BDI創波段高，股價走堅。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕散裝運輸裕民（2606）受到波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）創波段高，今日股價開高震盪，早盤一衝高到53.5元、漲幅逾3%，截至10:30分，裕民股價暫報52.8元，上漲0.9元，漲幅1.73%，成交量逾3700張。

最新1日波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）上漲124點來到2030點，漲幅6.5%，創2023年9月30日以來新高；其中，海岬型運費指數（BCI）上漲379點來到3021點，漲幅14.4%，平均日租金為每艘2萬5055美元，增加3147美元。巴拿馬極限型運費指數（BPI）下跌34點到1933點，跌幅1.7%，平均日租金為每艘1萬7399美元，減少301美元；超輕便極限型運費指數（BSI）上漲20點來到1335點，漲幅1.5%。

裕民在股東會上指出，目前15~20年以上船齡的散裝船老船占比25%，在環保法規日趨嚴謹下，老船將退出市場，而新船訂單則是有史以來最少，供給增加有限，而西非新礦場11月開始生產下，下半年散裝市況會改變，對今年市況審慎樂觀。

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