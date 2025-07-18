誆AI操作外匯交易獲利 VIG集團吸金11.6億首腦起訴

台北地檢署。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕先鋒國際投資公司首腦高振雄，涉從2021年至2023年間，推出VIG投資方案，在台北、台中等餐廳，密集開說明會，宣稱偷過交易團隊以AI人工智慧方式操作外匯交易獲利，騙29位民眾以泰達幣（USDT）投資，總計吸金高達11億6441萬餘元，台北地檢署今依違反銀行法等罪嫌起訴高振雄集團幹部等15人。

檢方調查，2020年7月間，高透過集團機房窗口陳韋良引薦馬來西亞藉系統工程師Sean覓得機房技術人員，與男子陳建良（已歿）合作，設立VIG集團，並架設集團網頁再串接不實MT5（MetaTrader5）外匯交易平台，對外誆稱VIG集團在英屬維京群島核准設立，總部位於香港，甚至偽造由Soleil Chartered Bank境外銀行開立的金融機構擔保信用狀。

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檢調查出，高涉從2020年起，透過兩大業務林志昇、謝穎，找男子姜俊宇、微資有限公司負責人黃麗蘭、陳宥霖等下線，密集在北市、台中餐廳或微資公司台北辦公室開公開投資說明會，推廣VIG投資方案。

檢方查出，VIG集團宣稱透過交易團隊以AI人工智慧方式操作外匯交易獲利，為避免高額外匯交易手續費，須以泰達幣入金，每投資單位最低下限為1000USDT，入金滿1個月後即可隨時提領，利息每週發放，並承諾每月獲利可達4％至6％，投資款交由香港上海滙豐銀行以擔保信用狀而不致損害，總計吸金11億64441萬餘元。

檢察官郭盈君今年3月指揮台北市調查處發動搜索，扣2筆土地、1建物、瑪莎拉蒂豪華跑旅Grecale Gt Hybrid、及8個勞力士手錶、AP手錶等名錶，並將高振雄聲押禁見獲准，今日依銀行法非法吸金、行使偽造私文書、加重詐欺等罪嫌起訴高等15人。

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