進中國機場貴賓室要「驗財產」 ! 2千萬元人民幣才能進 天花板門檻引熱議

中國招行被爆，銀行用戶預約成都天府機場國際貴賓室，被要求驗資2000萬元人民幣。（擷取自中國社群平台）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日，1則「去機場貴賓室還要驗資產2000萬元人民幣？」發文，引發中國網友熱議。據報導，中國網友在社群平台發文指出，自己是招商銀行金葵花用戶，在諮詢使用四川成都「天府機場」國際頭等艙（貴賓室）的服務時，被告知除需扣除積分外，還要提供上個月的「日均資產2000萬元人民幣（約新台幣8186萬元）」的資產證明（不包含房產與車輛等固定資產），才能進入休息室。

對此，天府機場方面證實，這項新規定自2024年6月起實施，目前國際貴賓室採預約制，若透過銀行權益使用，需由發卡行進行驗資。據了解，近年天府機場國際航線客流暴增，2025年上半年年成長83%，使得該貴賓室日均接待量達設計容量的3倍，導致資源緊張。

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招商銀行回應表示，該規定屬「特殊時期的非常規手段」，目的是為了在貴賓室過載的情況下，保障高端客戶的體驗。目前全中國僅「天府機場」有此門檻，北京大興、上海浦東等機場均未實施資產驗證。

據報導，招商銀行此舉雖引發爭議，但數據顯示效果顯著。天府機場該貴賓室日均人流從83人驟降至29人，而客單價卻提升近4倍。1名航空服務業者坦言，「這種驗資加上積分的雙重門檻模式，或許會成為未來資源稀缺場景下的新解法。」

中媒指出，新加坡樟宜機場白金卡貴賓室驗資約250萬人民幣（約新台幣1023.3萬元），杜拜機場則採付費模式，單次入場約2000元人民幣（約新台幣8186元）。相比之下，四川成都天府機場的新制度無疑是「招商銀行式創新」的代表，也曝露出中國「土豪變多」，高端服務天花板正悄悄被抬高。

對於去機場貴賓室還要被驗資產一事，引發中國網友兩極反應。支持者認為，貴賓室本就不是人人都能用的，服務有限下當然優先給高資產客戶。但其他網友指出，金葵花卡本身存款就要50萬元人民幣（約新台幣204.6萬元），現在還要驗資2000萬元人民幣，這根本是變相歧視。

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