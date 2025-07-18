台積電嘉科廠詭譎工安連環爆 迎請地藏王、土地公坐鎮

台積電嘉科廠迎請地藏王、土地公坐鎮保平安。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台積電在嘉義科學園區新建中的CoWoS先進封測廠，一再發生詭異的工安意外，釀1死4重傷。由於這幾起重大意外在正常狀況應不致於發生，祖靈的警告「遭好兄弟懲罰」傳聞不脛而走。據了解，前（16）日下午發生380公斤冰水管路掉落，砸傷清潔工的工安意外後，廠方昨天迎請地藏王、土地公到工地坐鎮，希望可以否極泰來，工程平安。

細數兩個月來這幾起工安意外，都有些邪門。 5月20日有名工人從4樓高鷹架墜落，雖救回一命，但恐半身不遂；5月26日上午10時許同棟廠房、同樓層進行設備移入作業，起重機載運2噸的變壓器，疑因重心不穩，變電箱滑落砸死工人。幾天後有工人蹲在路旁休息伸出腳時，竟被堆高機輾過，小腿粉碎性骨折。前天進行機電用冰水管路安裝工程時，固定管路的管架突脫落，造成重約380公斤的冰水管路掉落，砸中在下方的54歲謝姓工人。

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工安意外頻傳，而且原因詭譎，不禁令人懷疑去年5月工地挖到人骨遺骸，是否未舉行法會向祖靈致意，致遭到好兄弟懲罰。在發生工人遭堆高機輾腳的離奇意外後，承包商緊急舉辦祈福法會，期盼終止工安事件再發生，結果前天又出現離譜工安事件。

據指出，因意外過於頻繁，廠區除之前迎請關公駐駕外，昨天又供奉地藏王菩薩與土地公，希望這兩尊「接地氣」的神明可以保佑工程平安，工安事件自此劃下句號 。

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