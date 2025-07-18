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焦點股》神達：美晶片管制鬆綁 爆量大漲

2025/07/18 10:15

神達的AI伺服器主力市場仍在北美，但也正積極拓展亞洲、中東與歐洲市場，尤其看好中東潛在商機。（資料照）神達的AI伺服器主力市場仍在北美，但也正積極拓展亞洲、中東與歐洲市場，尤其看好中東潛在商機。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國政府批准輝達（NVIDIA）H20晶片恢復對中國出口，加上超微（AMD）先進AI伺服器晶片MI308也有機會獲得美國官方放行，帶動相關概念股喝彩，其中電子大廠神達（3706）又有納入ETF新成分股的買盤加持，今日股價盤中爆量觸及75元，一度大漲6.23%，截至上午9時49分暫報74元，漲幅4.82%，成交量超過11萬張。

神達近年伺服器出貨快速成長，尤其子公司神雲科技承接大客戶甲骨文（Oracle）AI相關專案，加上北美雲端客戶需求同步增加，使美國既有廠區產能吃緊。神達日前宣布，在加州新租兩處建物，分別為5萬2661平方英尺與8萬0641平方英尺，預計下半年開始量產液冷機櫃等產品，供應北美市場。

除了北美擴產，神達亦同步強化亞洲產能，台灣竹南新廠預計第三季啟用，越南河內新廠則預估第四季量產，形成全球供應網絡。目前神達的AI伺服器主力市場仍在北美，但也正積極拓展亞洲、中東與歐洲市場，尤其看好中東潛在商機。現階段的訂單動能強勁，沒有受到美國對等關稅政策影響。


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