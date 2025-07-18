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不是軟體科學！黃仁勳曝「這科系」才是AI未來主流

2025/07/18 11:24

輝達執行長黃仁勳表示，如果今天再次回到大學，他會選擇念物理科學，而不是軟體科學。（路透）輝達執行長黃仁勳表示，如果今天再次回到大學，他會選擇念物理科學，而不是軟體科學。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕想在AI下1波浪潮佔有一席之地，別在念軟體科學了，輝達執行長黃仁勳表示，如果今天再次回到大學，他會選擇念物理科學，而不是軟體科學。

CNBC報導，黃仁勳週三訪問北京期間，當被問到“如果你是2025年今天剛畢業的Jensen，但懷抱著同樣的抱負，你會專注於什麼？”

對此，黃仁勳表示，如果現在再次回到大學時期，我會選擇念物理科學，而不是軟體科學。

物理科學與生命科學相對，是1個廣泛的分支，專注於研究非生命系統，包括物理學、化學、天文學和地球科學。

儘管黃仁勳沒有解釋為什麼他說如果他今天再次成為學生，他會學習物理科學，但他對「物理人工智慧」或他所謂的「下1波浪潮」非常樂觀。

他在4月於華盛頓特區舉行的The Hill & Valley Forum上解釋道，在過去15年裡，世界經歷了人工智慧的多個階段。

黃仁勳在論壇上表示，第1波浪潮被稱為「感知人工智慧」，而第2波浪潮稱為「生成式人工智慧」，人工智慧模型學會瞭如何理解訊息的含義，並將其翻譯成不同的語言、圖像、程式碼等。

他說，我們現在正處於1個被稱為「推理人工智慧」的時代，現在的人工智慧能夠理解、生成、解決問題，並識別我們從未見過的情況。

黃仁勳表示，推理型人工智慧可以讓你創造出1種數位機器人，我們稱之為代理型人工智慧。他補充道，這些人工智慧代理本質上是具有推理能力的「數位勞動力機器人」。如今，人工智慧代理已成為微軟和Salesforce等眾多科技公司的重點領域。

展望未來，黃仁勳說，下1波浪潮是「物理人工智慧」。黃仁勳4月份在華盛頓特區表示：下1波浪潮要求我們了解物理定律、摩擦、慣性、因果關係等。

他說，物理推理能力，例如物體永久性的概念（即物體即使不在視線範圍內也能繼續存在的事實），將在人工智慧的下1階段發揮重要作用。

物理推理的應用包括預測結果，例如球會滾到哪裡，了解抓住物體而不損壞物體需要多大的力，以及推斷汽車後面是否有行人。

「當你把物理人工智慧融入機器人這個物理實體中時，你就得到了機器人技術，」他補充道。這對我們來說真的非常重要，因為我們正在美國各地建造工廠。

因此，希望在未來10年內，隨著我們建造新1代工廠，它們將高度自動化，並幫助我們解決世界各地嚴重的勞動力短缺問題。

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