向盟友喊話！日財相：關稅並非解決貿易失衡的正確工具

日本財務大臣加藤勝信（Katsunobu Kato）。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本財務大臣加藤勝信（Katsunobu Kato）週四（17日）表示，日本已向G20成員國表明，關稅並非解決貿易失衡問題的適當手段，面臨這類情況的國家，需要透過國內自身的努力來解決。

《彭博》報導，加藤指出，日本認為關稅並不是解決經常帳過度失衡問題的正確工具。G20財政首長於南非舉行首日會議後，加藤發表了這番言論，然而，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）這次並未出席會議。

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G20財政首長會議開幕的同時，全球經濟正準備迎接美國總統川普（Donald Trump）下令提高的關稅。陪同加藤一起出席會議的1名財務省官員表示，許多G20與會者認為，全球經濟尚未像許多人預期的一樣出現潛在風險，市場壓力似乎有所緩解。不過，這名官員提到，包括國際組織在內的許多與會者都強調，需要對未來的風險保持謹慎。

今年4月，川普宣佈全面徵收關稅以來，日圓波動加劇。在日本國會選舉前夕的政治不確定性之下，日圓正處於貿易戰爆發後最低水位。

根據川普日前公佈的信函，美國計劃從8月1日起對日本進口商品徵收25％的全面關稅。日本貿易代表、經濟再生相赤澤亮正（Ryosei Akazawa）與川普助手經過數個月的談判後，仍沒有明顯進展，汽車關稅預計仍是主要癥結點。

川普關稅政策升級，促使許多國家尋求強化國際合作，根據《彭博》近日報導，歐盟正在考慮與包括加拿大、日本在內的合作夥伴採取協調措施。談到相關議題，加藤表示，他在會中強調了開放自由的多邊貿易體系和可預測經濟管理的重要性，但加藤也補充，目前還沒有就合作對抗美國進行具體談判。

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