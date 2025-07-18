焦點股》正崴：機器人族群喝采 亮燈漲停

正崴旗下星科國際目前已完成首波小狗與大狗產品的整合與驗證。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕台積電（2330）董事長魏哲家昨日在法說會按讚人形機器人發展前景，帶動相關概念股今日漲聲響起，其中，連接線廠正崴（2392）受惠於旗下新事業體「星科國際」（SYNC ROBOTIC）強攻四足機器狗領域，備受市場青睞，今日股價開盤亮起紅燈，截至上午9時26分暫報漲停價61元，成交量1.3萬張，漲停委買張數尚有6800張。

魏哲家昨日指出，人形機器人的系統非常複雜，涉及大量的感測器技術，加上人形機器會直接與人類互動，在設計上需要更小心，但一旦需求起飛，巨大效益也會被帶動。先前與客戶討論時，客戶直言機器人的產值規模將會是電動車市場的10倍。

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正崴旗下星科國際目前已推出AI四足機器人智慧巡檢方案，結合該集團在製造、能源與AI運算的資源，搶攻安防、巡檢與工業自動化市場。星科表示，目標明年每月出貨100台，全年達到1200台，並採「訂閱制」模式推進全球市場，首波市場鎖定北美。

星科表示，目前已完成首波小狗與大狗產品的整合與驗證，具備獨立訓練模型的能力，可應對風場、太陽能場、倉儲等多種場景。針對等特殊需求，皆能透過自家平台進行微調與強化。平均每隻機器狗續航時間約4小時、充電1小時，未來希望成為AI多足型與人形機器人平台的核心推動者。

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