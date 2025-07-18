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星宇航空和SNOOPY首推聯名LINE貼圖 上架首日直衝原創排行冠軍

2025/07/18 09:33

STARLUX x Peanuts首度推出LINE貼圖。（圖/星宇航空提供）STARLUX x Peanuts首度推出LINE貼圖。（圖/星宇航空提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕星宇航空和SNOOPY的聯名觸角從空中延伸到LINE貼圖囉！聯名貼圖上架首日即直衝LINE原創貼圖排行冠軍，且蟬聯至今，此為星宇航空首度推出聯名貼圖，由穿著星宇航空制服的SNOOPY角色，超萌的融入日常對話中，可愛討喜。

於LINE貼圖小舖 https://line.me/S/sticker/31113421 限定販售至12月31日，一組售價100 LINE POINTS。

STARLUX x Peanuts 聯名貼圖由知名插畫家「麵包樹」繪製，可愛手繪風格將經典角色換上星宇航空機師、空服員、機場運務員及機務工程師制服，更有變成乘客在機艙內舒服到想睡的歐拉夫，一組共有24張，包含「超棒」、「不想面對」、「I LOVE MY JOB」、「辛苦了」、「早安！」、「HAPPY BIRTHDAY!」……等等萬用文字，隨時讓機長SNOOPY和朋友說Hello！

正值暑假期間，星宇航空的SNOOPY主題航班，近期也於社群上大放異彩，滿滿SNOOPY機上備品，包含登機證、行李吊牌、機上螢幕、紙巾、紙杯….等等，成為親子旅遊最受歡迎的打卡項目，而其中SNOOPY登機證更是人氣王，去回程不同款式的貼心安排，讓海內外旅客為之驚豔！

登機證有四個款式等著大家搜集，讓旅客自報到起即踏入花生漫畫世界。（圖/星宇航空提供）登機證有四個款式等著大家搜集，讓旅客自報到起即踏入花生漫畫世界。（圖/星宇航空提供）

正值暑假期間，星宇航空的SNOOPY主題航班，近期也於社群上大放異彩，滿滿SNOOPY機上備品，包含登機證、行李吊牌、機上螢幕、紙巾、紙杯….等等，成為親子旅遊最受歡迎的打卡項目，而其中SNOOPY登機證更是人氣王，去回程不同款式的貼心安排，讓海內外旅客為之驚豔！

星宇航空同時與多間日本SNOOPY主題商家合作，提供登機證獨家優惠。（圖/星宇航空提供）星宇航空同時與多間日本SNOOPY主題商家合作，提供登機證獨家優惠。（圖/星宇航空提供）

此外，星宇航空同時與多間日本SNOOPY主題商家合作，提供登機證獨家優惠，憑星宇航空登機證至PEANUTS Cafe/ DINER、SNOOPY茶屋、SNOOPY’S SURF SHOP、SNOOPY HOTEL以及SNOOPY博物館等等，即可享有最高9折優惠，更多優惠訊息請參考星宇航空SNOOPY主題航班網頁 https://media.starlux-airlines.com/snoopy/zh。

星宇航空與南海電鐵推出，星宇航空SNOOPY主題塗裝特急列車「Rapi:t」。（圖/星宇航空提供）星宇航空與南海電鐵推出，星宇航空SNOOPY主題塗裝特急列車「Rapi:t」。（圖/星宇航空提供）

前往大阪的朋友，也千萬別錯過星宇航空與南海電鐵推出的星宇航空SNOOPY主題塗裝特急列車「Rapi:t」，車身呈現史努比與夥伴們戴著太空人頭盔，跨越星空、追尋夢想，該列車將一路合作至12月中旬，粉絲務必把握機會。

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