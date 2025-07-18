台灣賣美債了！最新持有總金額揭曉

前15大持有美國公債的國家地區，台灣上榜。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部週四（17日）公布數據顯示，2025年5月外國持有的美國公債總額為9.05兆美元，比4月增加324億美元，總額創下歷史第2高紀錄，日本仍是美國以外的最大美債持有者，5月持有量較4月增加5億美元，到1.135兆美元，另外台灣持有規模約2929億美元，排名第11名，比4月減少了59億美元，是繼2024年12月以來再度減持。

根據數據，2025年5月持有美國公債前5名的國家地區依序為：日本（1.135兆美元）、英國（8094億美元）、中國（7563億美元）、開曼群島（4413億美元）、加拿大（4301億美元）。

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6至10名則為比利時（4155億美元）、盧森堡（4126億美元）、法國（3751億美元）、愛爾蘭（3273億美元）、瑞士（3037億美元）。

台灣排名在第11名，持有規模為2929億美元。

其他12名至15名國家地區則為，香港（2526億美元）、新加坡（2493億美元）、印度（2353億美元）、巴西（2121億美元）。

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