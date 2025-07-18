晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

凌巨工控接大單 睡眠呼吸器明年出貨

2025/07/18 09:25

日商凸版分兩階段轉讓凌巨股權予聚奕投資，並於今年3月股東臨時會，增選第10屆董事兩席，由聚奕推派現任總經理杉本克己和禾果投資董事長呂昕晨當選。（凌巨提供）日商凸版分兩階段轉讓凌巨股權予聚奕投資，並於今年3月股東臨時會，增選第10屆董事兩席，由聚奕推派現任總經理杉本克己和禾果投資董事長呂昕晨當選。（凌巨提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕中小尺寸面板廠凌巨（8105）拚轉型，佈局工控、車載與醫療等利基市場有成，上半年工控佔營收比重已經來到45%，近期更拿下歐美睡眠呼吸器大單，預計明年出貨，月出貨量約300Ｋ，1年可貢獻營收7-8億元。

凌巨第2季合併營收22.31億元、年增17.09%、季增8.98%，表現優於預期，累計前6月合併營收42.78億元、年增9.67%。目前工控佔營收比重已經來到45%、車用營收33%、消費性電子約22%。

不過，受新台幣兌美元升值超過1成影響，可能對第2季財報獲利帶來壓力，凌巨預計8月董事會通過第2季財報。展望下半年，凌巨表示，因部分客戶因應對等關稅提前拉貨，下半年營收大致與去年同期相當。

對於明年展望，凌巨也持審慎樂觀態度，除睡眠呼吸器訂單外，在新技術OTFT（有機薄膜電晶體）上，已應用於冷錢包產品，也積極評估導入其他應用場景。

另，日本凸版集團將退出中小尺吋液晶面板生產，預計在今年8月下旬全部轉讓手中53.1%凌巨股權予聚奕投資，隨著日商退出，凌巨近期也將進行組織改造，已退休的總經理將濮家銓將於8月1日回鍋出任顯示器事業部總經理。

凌巨表示，凸版未來不再生產中小尺寸液晶面板，改採向凌巨採購、持續進行販售，將挹注凌巨的業績。亦即凸板未來與台灣凌巨將轉為合作關係。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財