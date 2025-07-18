凌巨工控接大單 睡眠呼吸器明年出貨

日商凸版分兩階段轉讓凌巨股權予聚奕投資，並於今年3月股東臨時會，增選第10屆董事兩席，由聚奕推派現任總經理杉本克己和禾果投資董事長呂昕晨當選。（凌巨提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕中小尺寸面板廠凌巨（8105）拚轉型，佈局工控、車載與醫療等利基市場有成，上半年工控佔營收比重已經來到45%，近期更拿下歐美睡眠呼吸器大單，預計明年出貨，月出貨量約300Ｋ，1年可貢獻營收7-8億元。

凌巨第2季合併營收22.31億元、年增17.09%、季增8.98%，表現優於預期，累計前6月合併營收42.78億元、年增9.67%。目前工控佔營收比重已經來到45%、車用營收33%、消費性電子約22%。

請繼續往下閱讀...

不過，受新台幣兌美元升值超過1成影響，可能對第2季財報獲利帶來壓力，凌巨預計8月董事會通過第2季財報。展望下半年，凌巨表示，因部分客戶因應對等關稅提前拉貨，下半年營收大致與去年同期相當。

對於明年展望，凌巨也持審慎樂觀態度，除睡眠呼吸器訂單外，在新技術OTFT（有機薄膜電晶體）上，已應用於冷錢包產品，也積極評估導入其他應用場景。

另，日本凸版集團將退出中小尺吋液晶面板生產，預計在今年8月下旬全部轉讓手中53.1%凌巨股權予聚奕投資，隨著日商退出，凌巨近期也將進行組織改造，已退休的總經理將濮家銓將於8月1日回鍋出任顯示器事業部總經理。

凌巨表示，凸版未來不再生產中小尺寸液晶面板，改採向凌巨採購、持續進行販售，將挹注凌巨的業績。亦即凸板未來與台灣凌巨將轉為合作關係。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法